Новачок Реала Родріго подорожчав на космічний відсоток від попередньої ціни

Нападник Родріго Гоїс, який влітку перейде в мадридський Реал, неймовірно подорожчав у порівнянні з попередніми даними.

Німецьке видання Transfermarkt опублікувало список молодих футболістів, які найбільше подорожчали у порівнянні з січнем.

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Очолили список новачок Реала Родріго Гоїс та нападник Роми Ніколо Дзаньйоло. Бразилець та італієць виросли в ціні на 300%. Тепер їхня нинішня вартість складає 40 млн євро. "Бронзову" сходинку посів інший новачок Реала Браїм Діас. Його ціна виросла на 240%, і зараз він коштує 17 млн євро.

Нагадаємо, минулого літа склад Реала поповнив інший талановитий бразилець Вінісіус.

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