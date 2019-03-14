Реал оголосив про трансфер оборонця Порту Мілітао

Мадридський Реал в своєму Instagram офіційно підтвердив підписання захисника Порту Едера Мілітао.

Бразильський оборонець, який може зіграти й опорного півзахисника, приєднається до "галактікос" влітку.

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Мілітао підписав із Реалом 6-річний контракт і може затриматися в клубі до літа 2025-го. Сума трансферу складає 50 млн євро, повідомляє Transfermarkt.

Відзначимо, що Едер Мілітао став гравцем Порту лише минулого літа, куди перейшов із рідного Сан-Паулу. У сезоні 2018/19 провів 34 матчі в усіх турнірах і відзначився 3-ма забитими голами та 2-ма гольовими передачами.