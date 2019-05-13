Реал визначився з трьома голкіперами на сезон 2019/20 – доля Луніна вирішена

Мадридський Реал визначився, яких голкіперів використовуватиме у наступному сезоні. Також "королівський клуб" більше не збирається віддавати своїх гравців в оренду Леганесу.

Реал у наступному сезоні буде використовувати трьох голкіперів. За інформацією El Espanol, ними стануть Тібо Куртуа, Андрій Лунін та Лука Зідан.

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Раніше з'явилась інформація, що "вершкові" не розраховують на Кейлора Наваса і особисто йому про це повідомили.

Окрім цього, як повідомляє журналіст Radio Marca Хаві Карраско, Реал більше не збирається віддавати своїх футболістів в оренду Леганесу після ситуації з Луніним. У сезоні 2018/19 українець провів лише 6 матчів в усіх турнірах.

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