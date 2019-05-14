Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала

"Футбол 24" розповідає про десять дуже ймовірних трансферів літа, які точно підірвуть ринок. Кожна з цих угод не опуститься нижче 100 млн євро.

Еден Азар

Лідер Челсі готовий відправитись у Мадрид вже сьогодні, навіть не пакуючи валізи. 28-річний бельгієць просто марить Реалом та можливістю працювати під керівництвом кумира свого дитинства – Зінедіна Зідана. Трансфер Азара на Бернабеу перебуває на доволі просунутій стадії. Провідні іспанські ЗМІ стверджують, що зірковий хавбек дістанеться Флорентіно Пересу за 100 млн євро. Угоду можуть закрити одразу після фіналу Ліги Європи, у якому зіграють Челсі та Арсенал.

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Гарет Бейл

Влітку 2013-го Реал підписав валлійця за 101 млн євро, той провів на полі трохи більше половини можливого ігрового часу (52%) та може бути проданий... за значно вищу суму (!). Якщо Тоттенхем і Манчестер Юнайтед точно не заплатять за мадридського невдаху більше сотні, то ось один китайський клуб, який наразі зберігає анонімність, начебто готовий викласти "бланкос" цілих 120 млн. Такий трансфер став би великою перемогою Переса, який рік тому продав Роналду за аналогічну суму в Турин.

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Поль Погба

Ще одна ціль мадридського гранда має усі шанси побити власний трансферний рекорд з 2016 року (105 млн євро). Зінедін Зідан вважає півзахисника МЮ одним з ключових гравців Реала у наступному сезоні та ледь не щодня "тероризує" офіс Флорентіно, вимагаючи підписати Погба. Знаючи про конкретний інтерес з боку "бланкоc", на Олд Траффорд сподіваються виручити якомога більшу суму від його продажу. Британська преса розповідає про божевільні 150 млн євро. Більше коштували лише Неймар (222), Мбаппе (185), Коутінью (160) та Дембеле (140).

Крістіан Еріксен

Данський хавбек, як і Погба, може опинитись цього літа на Сантьяго Бернабеу. Представники 27-річного футболіста вже домовились з керівництвом мадридського клубу щодо умов особистого контракту, інформує AS. Тоттенхем буде змушений продати Еріксена, якщо данець відмовиться продовжувати свою угоду (чинна до червня 2020), щоб не відпустити його за безцінь. Президент "шпор" планує отримати не менше 100 млн євро, однак після потенційної перемоги лондонців у фіналі ЛЧ ставки ризикують суттєво піднятись.

Іско

Він назвав свого пса іменем Мессі, але до рівня аргентинця так і не доріс, хоча подавав величезні надії. Зараз нестабільний Іско ризикує потрапити під кадрову чистку Зінедіна Зідана, видавши найбільш провальний сезон у власній кар'єрі. Попри слабку форму Іско все ще має величезний попит серед європейських грандів. Ювентус мріє про нього вже декілька років, а грошовитий Париж пропонує "золоті гори". Звісно, що жоден клуб не виплатить клаусулу 27-річного плеймейкера, що становить 700 млн євро, але домовитись з Пересом про суперзнижку – цілком реально. Тим паче, що після трансферів Погба та Еріксена йому точно не знайдеться місця у складі.

Антуан Грізманн

Наша пісня гарна нова, починаймо її знову. Фанати Барселони ще не встигли отямитись від торішнього "ні" француза, а його продовжують сватати на Камп Ноу. Грізманн начебто визнає, що помилився, відмовивши каталонцям, і прагне виправити власну помилку. Щоб повернути прихильність з боку "кулес", "Маленький принц" готовий піти на суттєве зниження зарплати. За новим контрактом з Атлетіко він отримує 23 млн євро у рік, тоді як Барса пропонує лише 16.

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Філіппе Коутінью

Придбання бразильця з Ліверпуля за 160 млн євро (120+40) стало найбільшим трансферним провалом в історії Барселони. Коутінью не продемонстрував на Камп Ноу навіть 50% власного потенціалу, а фанати освистують його ледь не кожного матчу. Нинішній сезон, найпевніше, – останній для 26-річного гравця у синьо-гранатовій футболці. Більш ніж реальний трансфер Грізманна може зробити його прощання неминучим. Головні претенденти на бразильця – Челсі, ПСЖ, МЮ та Ювентус, які готові розкошелитись на 100 млн євро.

Пауло Дибала

Аргентинський віртуоз переживає один з найгірших моментів у власній кар'єрі. 25-річний форвард посварився з Максом Аллегрі, а після приходу Роналду втратив місце у старті Юве. Відтак, Дибала серйозно роздумує над зміною клубу. Головними претендентами на "Перлину" вважають Манчестер Юнайтед та міланський Інтер. Якщо Пауло обере Джузеппе Меацца, то поїхати у зворотному напрямку отримає шанс Мауро Ікарді. Так чи інакше – вартість Дибали не опуститься нижче сотні.

Санчо та Феліш

Обоє стали відкриттям сезону 2018/19, привернувши до себе увагу топ-клубів. Португалець запалював у складі Бенфіки, а британець феєрив на Сігнал Идуна Парк, зробивши більше асистів, ніж Лео Мессі (17). Лісабонці вже поспішають продовжити контракт з власним талантом, щоб виручити за нього не менше 200 млн євро. Натомість Борусія оцінила свого сенсаційного лідера у 120 млн.

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