Лунін опинився між двох вогнів через контроверсійний вибір Зідана – українця підтримує президент

Український голкіпер спричинив серйозні розбіжності між Зінедіном Зіданом та керівництвом Реала.

Воротарське питання залишається серйозною проблемою на Сантьяго Бернабеу. Попри те, що Кейлор Навас гарантовано покине Реал найближчого літа, у королівському клубі досі не знають, як виглядатиме ієрархія голкіперів.

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Найбільше страждає від невизначеності "бланкос" Андрій Лунін. Іспанські ЗМІ ледь не щодня знаходять нові сценарії розвитку подій з майбутнім 19-річного українця. Вчора нашого кіпера відправляли на позицію другого номера після Тібо Куртуа у сезоні 2019/20, а вже сьогодні взагалі засумнівалися, чи повернеться він у клуб, якому належить його контракт. Нові подробиці воротарської саги з'явились у свіжому номері Marca.

Заступник головного редактора найбільш авторитетного спортивного видання Іспанії Карлос Карпіо наполягає, що майбутній відхід Кейлора Наваса зовсім не покінчив з розбіжностями між керівництвом Реала і головним тренером команди щодо "вічної теми". Радше навпаки – ситуація з трьома голкіперами стала ще більш заплутаною. За інформацією журналіста, декілька тижнів тому на базі мадридського гранда у Вальдебебас відбулась зустріч між французьким фахівцем та представниками спортивного планування, Хосе Анхелем Санчесом і Хуні Калафатом, які не знайшли спільної мови у воротарському питанні. Причина суперечностей – Андрій Лунін та син Зідана Люка.

Генеральний директор "бланкос" Хосе Анхель Санчес повідомив Зізу, що клуб продовжить довіряти Куртуа на позиції №1, а його дублером повинен стати якраз українець. Схоже, що останній має серйозного захисника у особі Флорентіно Переса, який неодноразово називав його майбутнім мадридського клубу. Зідан погодився, що ролі воротарів мають бути чітко розмежовані, аби на цій позиції більше не виникало конфліктних ситуацій. Схема як француза, так і керівництва доволі проста – основний голкіпер бере на себе Прімеру та ЛЧ, а його найближча підміна відповідає за Кубок Короля.

Під час розмови з Санчесом (права рука Флорентіно у правлячій хунті, – прим "Футбол 24"), коли ще не було прийнято остаточного рішення щодо Кейлора, Зідан вагався між костариканцем та бельгійцем, але чітко назвав ім'я другого голкіпера: "Це має бути Люка". Зізу, якому обіцяли практично необмежені повноваження у формуванні складу, висловився дуже категорично, що неприємно здивувало босів клубу.

Зідан вважає, що між його сином та Андрієм Луніним немає істотної різниці у класі. Українець, на думку тренера, не виправдав у Леганесі репутації воротаря з великими майбутнім, яка змусила "бланкос" викласти за його трансфер близько 9 млн євро. Уродженець Краснограда провів лише 6 матчів за сезон, і цього для француза виявилось недостатньо, щоб довірити йому роль другого "портеро" Реала.

Плани Зідана на свого сина зовсім не відповідають інтересам спортивного менеджменту королівського клубу, який продовжує відстоювати кандидатуру українця. І Перес, і Санчес наполягають, що Лунін повинен повернутись на Сантьяго Бернабеу вже цього літа, щоб стати другим після Куртуа. Наразі це питання залишається не вирішеним, ризикуючи утворити серйозну прірву між президентом і головним тренером, зазначає Карпо.

"Той, хто мене знає, розуміє, що Люка перебуває у команді через власні заслуги. Він є гравцем цього клубу з 16 або 17 років, як Карвахаль та багато інших. Тут немає прихованого змісту. Однак люди намагаються знайти у цій темі сімейний фактор, але мені байдуже", – категорично прокоментував Зідан ситуацію зі своїм сином.

Цікаво, що каталонські ЗМІ, які завжди шукають привід уколоти "бланкос", після матчу проти Уески називали вибір Зідана на користь Люки "справжнім цирком" – мовляв, погрався та й годі. Проте воротарське питання викликає неоднозначну реакцію не лише в Каталонії. Навіть мадридська преса слабко розуміє логіку Зізу, адже його 21-річний син ніколи не проявляв якихось виняткових здібностей. Схоже, незабаром французу почнуть дорікати "кумівством".

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