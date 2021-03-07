Заря – Львов

Заря блестяще начала новый год, одержав три победы – команда разбила Десну, Мариуполь и Шахтер. Причем в ворота "горняков" удалось забить только в компенсированное время, играя более 20 минут в меньшинстве. В общем, луганчане выиграли в шести турах УПЛ подряд, а беспроигрышная серия "мужиков" составляет уже 13 матчей – за этот период команда успела набрать пять очков в поединках против грандов. Кроме того, подопечные Виктора Скрипника вышли в полуфинал Кубка, не без скандала переиграв Верес.

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Учитывая такую ​​успешность, в прессе стали писать даже о врывании Зари в чемпионскую гонку. Вряд ли об этом думает Виктор Скрипник, который отличается прагматизмом – даже выиграв два перенесенных матча, команда не догонит Шахтер (не говоря уже о Динамо). Куда важнее борьба за бронзу – там луганчане имеют всего одно-два очка отрыва от конкурентов. Сейчас Заре важнее оберегать третью позицию, чем мечтать о золоте УПЛ.

Уже из-за этого факта Львову сегодня не позавидуешь, а тут еще и неожиданная отставка подъехала – Виталия Шумского уволили после разгромного поражения от Динамо (при достаточно симпатичном футболе), хотя решение было принято еще до игры. Теперь командой руководит Анатолий Бессмертный. Возможно, это даст "горожанам" определенный импульс. Он бы не помешал, ведь львовяне идут на последней позиции в таблице с наибольшим количеством пропущенных голов, а по всем ожидаемым показателям они являются самым слабым коллективом. Пока что Львов является главным претендетом на вылет.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Эрнест (Львов)

Дисквалифицированы: Махмутович – Жуниньо

Ориентировочные составы на матч Заря – Львов

Заря: Василь – Фаворов, Руфат, Абу Ханна, Циганикс – Цвек – Лунев, Юрченко, Кочергин – Шахаб, Кабаев

Львов: Костик – Ременяк, Лобай, Махмутович, Якимец – Сабино, Брикнер – Альваро, Семенов, Шина – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Любая победная серия когда-нибудь подходит к концу, но вряд ли Заря завершит свою в матче против столь разобранного Львова. "Горожане" могут надеяться только на феерическое везение и плохую настройку луганчан, однако даже при таких раскладах "мужики" в десять раз сильнее. Подопечные Виктора Скрипника должны уверенно выигрывать.

Ингулец – Колос

Ингулец неудачно начал новый год, потерпев "сухие" поражений от СК Днепр-1 и Десны, а также потеряв заслуженную победу над Ворсклой (2:2). В глаза бросается большое количество пропущенных голов – не менее двух в каждом из поединков. Для неуступчивых петровцев в первом круге подобная история не была характерной, однако они вообще "поплыли" зимой. В последних пяти турах у дебютанта УПЛ ни одной победы при трех поражениях, да и вообще подопечные Сергея Лавриненко выиграли лишь один матч в сезоне.

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Как по ожидаемым показателям, так и по реальным Ингулец является одним из претендентов на вылет. У команды чувствуется определенный запас прочности, однако на матч против Колоса его может не хватить. Ковалёвцы на старте года расписали нулевую ничью с Шахтером и удержали 0:0 с Динамо течение 120 минут, да и в матче первого круга ковалёвцы отбирали очки у киевлян. К предыдущему туру они могли похвастаться 5-матчевой беспроигрышной серией против очень сильных коллективов, однако неделю назад ее оборвал Рух – хотя это и произошло случайно. Словом, соперник у Ингульца очень серьезный.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: Задоя, Костышин (Колос)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Колос

Ингулец: Малыш – Балан, Ковалев, Павлов, Квасный – Запорожец, Шишко, Бартулович – Козак, Щедрый – Ситчинава

Колос: Волынец – Кравченко, Петров, Новак, Черноморец – Милько – Чурко, Ореховский, Богданов, Антюх – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос, конечно, крутой, но 120 минут матча против Динамо – это слишком сильная нагрузка для скромного коллектива Руслана Костышина. Тем более, с учетом энергозатратности стиля ковалёвцев. Ингулец, конечно же, слабее, однако усталость дает петровцам очень серьезные шансы на успешный результат. Тем более, что с дисквалификации вернулся Ситчинава. Вряд ли Ингульцу светит победа над ковалевцами (всё же, разница в классе велика), однако за ничью дебютант УПЛ зацепиться может.

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