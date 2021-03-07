Зоря – Львів

Зоря блискуче розпочала новий рік, здобувши три перемоги – команда розбила Десну, Маріуполь і Шахтар. У ворота "гірників" ще й вдалося забити аж у компенсований час, граючи понад 20 хвилин у меншості. Загалом луганці виграли у шести турах УПЛ поспіль, а безпрограшна серія "мужиків" становить вже 13 матчів – за цей період команда встигла набрати п'ять очок у поєдинках проти грандів. Крім того, підопічні Віктора Скрипника вийшли у півфінал Кубка, не без скандалу перегравши Верес.

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З огляду на таку успішність, у пресі почали писати навіть про вривання Зорі в чемпіонські перегони. Навряд чи про це думає сам Скрипник, який відзначається прагматизмом – навіть вигравши два перенесених матчі, команда не наздожене Шахтар (не кажучи вже про Динамо). Більш важливою є боротьба за бронзу – там луганці мають всього одне-два очка відриву від конкурентів. Нині Зорі важливіше оберігати 3-тю позицію, ніж мріяти про золото УПЛ.

Уже через цей факт Львову сьогодні не позаздриш, а тут ще й несподівана відставка під'їхала – Віталія Шумського звільнили після розгрому від Динамо (при досить симпатичному футболі), хоча рішення було прийнято ще до гри. Тепер командою керує Анатолій Безсмертний. Можливо, це дасть "містянам" певний імпульс. Він би не завадив, адже львів'яни йдуть на останній позиції в таблиці з найбільшою кількістю пропущених голів, а за всіма очікуваними показниками вони є найслабшим колективом УПЛ. Поки що Львів є головним претендентом на виліт.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Ернест (Львів)

Дискваліфіковані: Махмутовіч – Жуніньйо

Орієнтовні склади на матч Зоря – Львів

Зоря: Васіль – Фаворов, Руфаті, Абу Ханна, Циганікс – Цвєк – Луньов, Юрченко, Кочергін – Шахаб, Кабаєв

Львів: Костик – Ременяк, Лобай, Махмутовіч, Якимець – Сабіно, Брікнер – Альваро, Семенів, Шина – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Будь-яка переможна серія колись добігає до кінця, але навряд чи Зоря завершить свою у матчі проти настільки розібраного Львова. "Містяни" можуть сподіватися лише на феєричне везіння та погане налаштування луганців, однак навіть за таких розкладів "мужики" в десять раз сильніші. Підопічні Скрипника повинні впевнено вигравати.

Інгулець – Колос

Інгулець невдало розпочав новий рік, зазнавши "сухих" поразок від СК Дніпро-1 та Десни, а також втративши заслужену перемогу над Ворсклою (2:2). В очі кидається велика кількість пропущених голів – не менше двох у кожному з поєдинків. Для непоступливих петровців у першому колі подібна історія не була характерною, однак вони явно "поплили" взимку. В останніх п'яти турах у дебютанта УПЛ жодної перемоги при трьох поразках, та і загалом підопічні Сергія Лавриненка виграли лише один матч у сезоні.

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Як за очікуваними показниками, так і за реальними Інгулець є одним із претендентів на виліт. У команди відчувається певний запас міцності, однак на матч проти Колоса його може не вистачити. Ковалівці на старті року розписали нульову нічию з Шахтарем і втримали 0:0 з Динамо протягом 120 хвилин, та і в матчі першого кола ковалівці відбирали очки у киян. До попереднього туру вони могли похизуватися 5-матчевою безпрограшною серією проти дуже сильних колективів, однак тиждень тому її обірвав Рух – хоча це і сталося випадково. Словом, суперник у Інгульця дуже серйозний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: Задоя, Костишин (обидва – Колос)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Колос

Інгулець: Малиш – Балан, Ковальов, Павлов, Квасний – Запорожець, Шишка, Бартуловіч – Козак, Щедрий – Сітчінава

Колос: Волинець – Кравченко, Петров, Новак, Чорноморець – Мілько – Чурко, Оріховський, Богданов, Антюх – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос, звісно ж, крутий, але 120 хвилин матчу проти Динамо – це занадто сильне навантаження для скромного колективу Руслана Костишина. Тим паче, з урахуванням енерговитратності стилю ковалівців. Інгулець, звісно ж, слабший, однак втома дає петровцям дуже серйозні шанси на успішний результат. Тим паче, що з дискваліфікації повернувся Сітчінава.

Навряд чи Інгульцю світить перемога над ковалівцями (все ж, різниця у класі велика), однак за нічию дебютант УПЛ зачепитися може.

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