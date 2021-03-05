Гендиректор Зари отреагировал на слухи о массовом уходе лидеров из-за завершения контрактов
Генеральный директор Зари Станислав Оганов убежден, что клуб сможет сохранить ведущих игроков.
"Было много разговоров по этому поводу. Говорили, что мы не заберем их на сборы, потом говорили, что мы переведем их в дубль. Ничего такого и в мыслях не было!
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Мы знали, что у наших футболистов есть открепление, и они могли покинуть нас в любое время. Мы договорились, что они до конца сезона отработают полностью весь свой контракт и слово они сдержали. За это мы им благодарны. В тех играх, которые ребята продемонстрировали весной, мы видим, что они профессионально относятся к своим обязанностям. А открепления, которые были у ребят, сегодня уже не актуальны, ведь трансферное окно закрыто. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем и продолжим с футболистами их контракты", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.
Напомним, ранее появились слухи о проблемах с контрактами Иванисени, Абу Ханны и Юрченко. Все они могут стать свободными агентами летом.
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