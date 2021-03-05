"Было много разговоров по этому поводу. Говорили, что мы не заберем их на сборы, потом говорили, что мы переведем их в дубль. Ничего такого и в мыслях не было!

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Мы знали, что у наших футболистов есть открепление, и они могли покинуть нас в любое время. Мы договорились, что они до конца сезона отработают полностью весь свой контракт и слово они сдержали. За это мы им благодарны. В тех играх, которые ребята продемонстрировали весной, мы видим, что они профессионально относятся к своим обязанностям. А открепления, которые были у ребят, сегодня уже не актуальны, ведь трансферное окно закрыто. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем и продолжим с футболистами их контракты", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, ранее появились слухи о проблемах с контрактами Иванисени, Абу Ханны и Юрченко. Все они могут стать свободными агентами летом.

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