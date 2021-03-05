Прекрасная серия Зари позволяет ее представителям рассчитывать на индивидуальные награды.

Наставник луганчан Виктор Скрипник признан лучшим тренером февраля, а форвард Аллахьяр Сайядманеш – лучшим игроком, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Иранский нападающий набрал 36% голосов, опередив Цыганкова (16%), Тотовицкого (15%) и других ярких игроков месяца. Победа Скрипника еще увереннее – 68%. Он опередил Александра Рябоконя, Виталия Шумского и Игора Йовичевича.

Напомним, Заря выиграла 7 матчей УПЛ подряд, что является новым рекордом клуба. В последнем туре луганчане разобрались с Шахтером (1:0).

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