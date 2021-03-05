Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов признался, что у Евгения Селезнева еще есть возможность вернуться в Колос, если тот найдет общий язык с Русланом Костышиным.

"У Селезнева было общение с президентом клуба. Насколько я понимаю, стороны услышали и поняли друг друга. Поняли и простили. Буквально перед матчем Динамо – Колос президент пообещал, что устроит встречу Евгения с тренером Русланом Костышиным.

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Они получат шанс объясниться, что, возможно, позволит ему вернуться. Встреча должна была быть в четверг, но после драматичного матча в Кубке все же не состоялась. Селезнев ждет ее, он хочет играть", – сказал Денисов в авторской программе "Денисов Time" на Youtube.

К слову, Селезнева после скандала исключили из заявки на вторую часть сезона УПЛ. Официально о расторжении контракта ни клуб, ни игрок не сообщали.

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