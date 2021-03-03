Шестая в истории официальная дуэль команд. До сих клуб с Ковалевки выиграл лишь раз, в то время как проиграл 3 поединка. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос на "Футбол 24" стартовал в 17:00. На пути к 1/4 финала Кубка Украины подопечные Костишина добыли сухие победы над Прикарпатьем и винницкой Нивой. Киевляне же в качестве действующих обладателей трофея стартуют только с данного этапа. Беспроигрышная серия команды Луческу насчитывает 8 матчей. У Колоса дела немногим хуже. На выходных седьмая команда в таблице УПЛ проиграла впервые за 7 игр.

Динамо – Колос: составы и онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Активное начало от Дениса Костышина, который разгоняет контратаки. После одной из них Колос заработал угловой. Экс-динамовец Петров выиграл воздушную дуэль, но не попал метров с 11. Первая попытка киевлян завершилась очень дальним и неточным ударом Сидорчука. Данфа прошел всех хозяев со своей половины до чужой. Атака завершилась острым прострелом, перекрытым Бойко. Цыганков разыграл двоечку с Сидорчуком, легко прошел Петрова, а вот удар без каких-либо помех подвел – надо такое реализовывать, если хочется в топ-чемпионате поиграть. Держится за бедро лучший снайпер Динамо. Цыганков на 22 минуте покидает поле. Лишь на 25-й ему на смену выходит Жерсон.

Рука Беседина, кричат игроки гости. Снаряд отскочил от тела Артема, VAR не увидел пенальти. Все справедливо. Даже если круглый и попал в руку, форвард Динамо не собирался ею сыграть, а эпизод можно трактовать именно как случайное попадание. И снова острейший момент в штрафной Бойко. Подача углового, Лысенко выиграл борьбу, голкипер хозяев отражает так, чтобы Антюх еще и не сыграл на добивании. Миколенко прошел по левому флангу и подал на совершенно ильного Караваева. Удар с лета мимо кассы. А Волынец вдеь уже не мог ничем помочь.

Громко руководит игрой в обороне Бойко. Денису Костышину все же позволили нанести акробатический удар под давлением – выше. До перерыва по ударам 5:5, единственное попадание завершилось сейвом... вратаря Динамо. Киевляне привозят на свою голову град угловых (0:6 по корнерам). Вполне себе равный футбол по сценарию Руслана Костышина. Команда Луческу плохо контролирует события на поле, а быстрые ноги и стеночки соперников создают кучу проблем, регулярно переводя мяч поближе к воротам Бойко.

Удар Забарного после углового - учиться и учиться у того же Попова. Сидорчук и компания обступили рефери Шурмана. Требуют вторую желтую для Золотова. Ну, это уже слишком. Во-первых, нет оснований, там и первая карточка была такая себе. Во-вторых, должно быть стыдно, когда играешь столь примитивно, так откровенно умолять судью о помощи. В Европе такое не прокатит. Высосаная из пальца желтая и для Де Пені за фол в борьбе в центре поля.

Арбитр плывет? Иронические аплодисменты Карлоса в адрес рефери. В еврокубках такое могло завершиться и мгновенным вторым предупреждением, хотя понять возмущение уругвайца можно. Здесь уже Костышин выбегает на поле. Все тот же Де Пена выбивал снаряд ударом через себя. Золотов пошел головой, тренеру Колоса показалось, что там должно быть удаление. Так же натянуто, только теперь умоляет о помощи Ковалевка. А футбол после перерыва будет, честная борьба? Одни остановки, вечные фолы и споры с Шурманом. Гол мог прийти разве что в эпизодах, когда сначала Волынец, а затем Бойко на ровном месте выпускали мяч из рук.