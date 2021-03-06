Новоиспеченный наставник Львова Анатолий Бессмертный рассказал о первых впечатлениях от работы с командой и оценил ближайшего соперника "сине-золотых".

"Изучаю команду, футболистов. Учу их фамилии и имена. Понемногу вливаюсь. Пытаемся тренировать различные аспекты футбола. Проблема, что пока не совсем изучил коллектив. Времени не хватает, потому что надо и команду готовить, и изучать соперника.

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Изменения всегда влияют на коллектив. Работу, которую мы предлагаем, ребята неплохо выполняют. Заря – команда уровня Динамо, Шахтера. Считаю, Заря – флагман украинского футбола. Нам будет очень трудно. Мы едем играть, а там уже будем смотреть. Нам нужно исходить из своих возможностей", – сказал Бессмертный в эфире Футбол News.

К слову, матч против луганчан, который состоится завтра, 7 марта, будет дебютным для Анатолия Бессмертного во главе львовян.

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