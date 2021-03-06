Одиозный босс петровцев собрал футболистов и тренеров посреди банкетного зала, чтобы выдать мотивационную речь.

"Пид**ас судья оторвал голову – меняйте, с*ка, их всех": Гельзин взрывом ворвался в эфир после поражения Шахтеру

"Как-то так получалось, что на мой или еще мамин день рождения мы всегда проигрывали. Но года три назад Сергей Лавриненко сказал, что мы эти традиции будем ломать. И мы ломаем – на мой день рождения Колос е**ули, затем Рух на мамин. Думаю, завтра еще раз е**ем Колос, успокоимся, и все будет хорошо. Пацаны, верю в вас, завтра все будет порядок", – заявил Поворознюк.

Добавим, что Ингулец не может выиграть в 5 турах УПЛ подряд. Завтра (7 марта) новичок УПЛ будет принимать Колос, начало в 19:30.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє