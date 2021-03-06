"Завтра еще раз е**ем Колос, и все будет хорошо": Поворознюк феерично выступил на банкете по случаю дня рождения
Президент Ингульца Александр Поворознюк праздновал свой день рождения вместе с командой.
Одиозный босс петровцев собрал футболистов и тренеров посреди банкетного зала, чтобы выдать мотивационную речь.
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"Как-то так получалось, что на мой или еще мамин день рождения мы всегда проигрывали. Но года три назад Сергей Лавриненко сказал, что мы эти традиции будем ломать. И мы ломаем – на мой день рождения Колос е**ули, затем Рух на мамин. Думаю, завтра еще раз е**ем Колос, успокоимся, и все будет хорошо. Пацаны, верю в вас, завтра все будет порядок", – заявил Поворознюк.
Добавим, что Ингулец не может выиграть в 5 турах УПЛ подряд. Завтра (7 марта) новичок УПЛ будет принимать Колос, начало в 19:30.
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