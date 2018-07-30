Статистические итоги 2 тура УПЛ

Представляем краткий обзор 2 тура украинской Премьер-лиги на основе статистических показателей.

– Матч против Арсенала-Киев стал 800-м для Шахтера в УПЛ. В той игре "горняки" усилиями Тайсона забили 950-й домашний гол. А киевляне после результативного удара Жуниора Мораеса пропустили 650-й гол в чемпионатах. В отчетном туре Арсенал-Киев 11-й раз проиграл Шахтеру с крупным счетом.

– Динамо на последних минутах вырвало победу над Львовом – 590-я виктория "бело-синих" в чемпионатах. Спасительный гол Назария Русина стал 100-м для киевлян под руководством Александра Хацкевича. Таким образом киевляне забивают уже 15 матчей УПЛ подряд.

– Карпаты продлили домашнюю беспроигрышную серию против Черноморца до 7 матчей. Одесский клуб стал 5-м местом работы в УПЛ для Руслана Бабенко.

– Десна против Мариуполя оформила свою первую победу и первый разгром в УПЛ. Ну а приазовцы потерпели 240-е поражение в чемпионате, а вкуса викторий в УПЛ они не знают в течение 7 матчей.

– Александрия обновила свою рекордную беспроигрышную серию – 14 матчей. "Горожане" не испытывают горечи поражений с 14 февраля. В то же время с 21 апреля подопечные Владимира Шарана исключительно побеждают – 7 игр подряд.

– Неприятные цифры для претендентов на "бронзу". Уступив Александрии, Заря потерпела 60-е поражение в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба. Ворскла, в свою очередь, в течение 5 выездных матчей не может завоевать 3 очка. В этом туре случилось неожиданное поражение Олимпику.

– 150-й матч в УПЛ провели Александр Кобахидзе, Александр Чижов (оба – Ворскла), а 50-й – Антон Кравченко (Олимпик).

– 9 игроков дебютировали в УПЛ: Панамби, Тейлор (оба – Львов), Че Че (Динамо), Ади Мехремич, Олег Бородай (Карпаты), Максим Банасевич, Виталий Ермаков (оба – Десна), Маркиньос Сиприано (Шахтер), Стефан Евтоски (Арсенал-Киев).