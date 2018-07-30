Статистичні підсумки 2 туру УПЛ

Представляємо короткий огляд 2 туру української Прем'єр-ліги на основі статистичних показників.

– Матч проти Арсенала-Київ став 800-м для Шахтаря в УПЛ. У тій грі "гірники" зусиллями Тайсона забили 950-й домашній гол. Натомість кияни після результативного удару Жуніора Мораєса пропустили 650-й гол у чемпіонатах. У звітному турі Арсенал-Київ 11-й раз програв Шахтарю з великим рахунком.

– Динамо на останніх хвилинах вирвало перемогу над Львовом – 590-а звитяга "біло-синіх" у чемпіонатах. Рятівний гол Назарія Русина став 100-м для киян під керівництвом Олександра Хацкевича. Таким чином кияни забивають вже 15 матчів УПЛ поспіль.

– Карпати продовжили домашню безпрограшну серію проти Чорноморця до 7 матчів. Одеський клуб став 5-м місцем роботи в УПЛ для Руслана Бабенка.

– Десна проти Маріуполя оформила свою першу перемогу та перший розгром в УПЛ. Натомість приазовці зазнали 240-ї поразки в чемпіонаті, а смаку вікторій в УПЛ вони не знають протягом 7 матчів.

– Олександрія обновила свою рекордну безпрограшну серію – 14 матчів. "Містяни" не відчувають гіркоти поразок з 14 лютого. Водночас з 21 квітня підопічні Володимира Шарана виключно перемагають – 7 ігор поспіль.

– Неприємні цифри для претендентів на "бронзу". Поступившись Олександрії, Зоря зазнала 60-ї поразки в УПЛ під керівництвом Юрія Вернидуба. Ворскла, у свою чергу, протягом 5 виїзних матчів не може здобути 3 очки. У цьому турі трапилася несподівана поразка Олімпіку.

– 150-й матч в УПЛ провели Олександр Кобахідзе, Олександр Чижов (обоє – Ворскла), а 50-й – Антон Кравченко (Олімпік).

– 9 гравців дебютували в УПЛ: Панамбі, Тейлор (обоє – Львів), Че Че (Динамо), Аді Мехреміч, Олег Бородай (Карпати), Максим Банасевич, Віталій Єрмаков (обоє – Десна), Маркіньос Сіпріану (Шахтар), Стефан Євтоскі (Арсенал-Київ).