toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Статистичні підсумки 2 туру УПЛ

15:30 363 Читать на русском
Статистичні підсумки 2 туру УПЛ
Шахтар переміг Арсенал-Київ / Шахтар

Представляємо короткий огляд 2 туру української Прем'єр-ліги на основі статистичних показників.

– Матч проти Арсенала-Київ став 800-м для Шахтаря в УПЛ. У тій грі "гірники" зусиллями Тайсона забили 950-й домашній гол. Натомість кияни після результативного удару Жуніора Мораєса пропустили 650-й гол у чемпіонатах. У звітному турі Арсенал-Київ 11-й раз програв Шахтарю з великим рахунком.

– Динамо на останніх хвилинах вирвало перемогу над Львовом – 590-а звитяга "біло-синіх" у чемпіонатах. Рятівний гол Назарія Русина став 100-м для киян під керівництвом Олександра Хацкевича. Таким чином кияни забивають вже 15 матчів УПЛ поспіль.

Карпати продовжили домашню безпрограшну серію проти Чорноморця до 7 матчів. Одеський клуб став 5-м місцем роботи в УПЛ для Руслана Бабенка.

– Десна проти Маріуполя оформила свою першу перемогу та перший розгром в УПЛ. Натомість приазовці зазнали 240-ї поразки в чемпіонаті, а смаку вікторій в УПЛ вони не знають протягом 7 матчів.

– Олександрія обновила свою рекордну безпрограшну серію – 14 матчів. "Містяни" не відчувають гіркоти поразок з 14 лютого. Водночас з 21 квітня підопічні Володимира Шарана виключно перемагають – 7 ігор поспіль.

– Неприємні цифри для претендентів на "бронзу". Поступившись Олександрії, Зоря зазнала 60-ї поразки в УПЛ під керівництвом Юрія Вернидуба. Ворскла, у свою чергу, протягом 5 виїзних матчів не може здобути 3 очки. У цьому турі трапилася несподівана поразка Олімпіку.

– 150-й матч в УПЛ провели Олександр Кобахідзе, Олександр Чижов (обоє – Ворскла), а 50-й – Антон Кравченко (Олімпік).

– 9 гравців дебютували в УПЛ: Панамбі, Тейлор (обоє – Львів), Че Че (Динамо), Аді Мехреміч, Олег Бородай (Карпати), Максим Банасевич, Віталій Єрмаков (обоє – Десна), Маркіньос Сіпріану (Шахтар), Стефан Євтоскі (Арсенал-Київ).

Україна2 тур

Львів - Динамо: Субота 28 липня 2018

Львів
Матч завершено
0 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Львів - Динамо Динамо Динамо Маріуполь - Десна Десна Десна УПЛ Карпати Карпати Олександрія Олександрія Шахтар Шахтар Зоря Зоря Карпати - Чорноморець Шахтар - Арсенал-Київ Олександрія - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хльобас став найкращим гравцем 2-го туру УПЛ
    Україна — 12:42539 Хльобас став найкращим гравцем 2-го туру УПЛ
3
дн
:
1
год
:
16
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук