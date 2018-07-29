Карпаты дома переиграли Черноморец

Карпаты в матче 2-го тура при родных трибунах одержали первую победу в сезоне, преодолев сопротивление Черноморца.

Карпаты доминировали на поле в течение первого тайма, хотя первый момент создали именно одесситы: Татарков сместился с фланга и был сбит недалеко от ворот, заработав штрафной – впрочем, прямой удар с него прошел мимо ворот. После этого Черноморец забыл об остроте у чужих ворот на целых 30 минут, пока Мирошниченко не обрезался в центре поля и не привел к выпаду два в один. Голевой момент ужасным неточным пасом испортил Леонов – и в этом была вся суть игры подопечных Ангела Червенкова.

Карпаты в первом тайме хорошо двигались по полю – в их действиях была заметно громадное преимущество в классе и сыгранности. Фактически первый же момент львовян привел к взятию ворот: после неудачного розыгрыша углового одесситами на 13-й минуте матча Карпаты убежали в контратаку два в два. Мякушко получил разрезной пас, вышел один на один и забил в правый угол, однако арбитр сигнализировал офсайд!

Карпаты – Черноморец: арбитр отменил "чистый" гол хозяев из-за выдуманного офсайда? Опрос

Повтор показал, что никакого офсайда не было. Не беда! Через три минуты Карпаты забили снова: Мякушко догнал не слишком хороший пас на правый край штрафной, развернулся и выкатил под удар Шведа. Марьян, который за несколько секунд до этого не смог пробить голкипера с острого угла, на этот раз пробил точно в левый нижний – 1:0! После этого Карпаты имели ещё много полумоментов, но к концу первого тайма острым был только один: на 40-й минуте после классного паса Голодюка Ди Франко пробил в защитника из пределов штрафной.

Второй тайм получился менее интересным, чем первый. Карпаты перешли от решительных и быстрых атак к позиционной игре и использованию ошибок, однако Черноморец стал играть намного организованнее. Фактически, во втором тайме было три голевых момента, из которых два принадлежали Черноморцу: на 49-й минуте Смирнов после подачи с углового пробил головой с нескольких метров выше ворот, а на 86-й после подачи со штрафного Рыжук мощно пробил метров с 10 ти – Федецкий бросился под удар и спас Карпаты! Карпаты могли забить за шесть минут до этого: Мякушко принял диагональ с левого фланга и в касание пробил метров с 28-и – гостей спасла перекладина.

Между этими шансами были еще два момента Карнозы: на 74-й он со штрафного метров с 17-ти запустил мяч в небо, а через 10 минут с дальней дистанции попал в створ – точно в руки Кучинскому. Более серьёзних моментов в игре болельщики так и не увидели, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу львовян.

Карпаты набрали первые три очка в чемпионате и поднялись на восьмую позицию, в то время как Черноморец остался с тремя, опустившись на одну позицию вниз. Теперь подопечные Ангела Червенкова идут пятыми.

Чемпионат Украины 2018/2019, 2-й тур

Карпаты – Черноморец – 1:0

Гол: Швед, 16