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Десна на выезде разгромила Мариуполь

21:31 200 Читати українською
Десна на выезде разгромила Мариуполь
Десна на выезде разгромила Мариуполь

Дубли Хлобаса и Филиппова не оставили никаких шансов команде Александра Бабича.

Для Мариуполя матч против Десны представлял собой экзамен перед решающим квалификационным матчем ЛЕ против Юргордена – и команда его полностью провалила. Несмотря на более-менее равные статистические показатели, на поле доминировали подопечные Александра Рябоконя.

У хозяев все пошло наперекосяк уже на третьей минуте матча: Денис Фаворов прострелил с правого фланга в штрафную, а свободный от опеки Хлёбас спокойно пробил в левый нижний угол. Через 19 минут Дмитрий удвоил преимущество гостей, приняв передачу Филиппова с левого фланга, обыграв в штрафной двух защитников и пробив под опорную ногу Худжамову – мяч рикошетом от неё попал в штангу и вылетел в поле, но в последний момент неожиданно закрутился в ворота! 0:2 на 22-й минуте – ужасное начало! Бабич выпустил на поле Фомина вместо Быкова, однако это не помогло –в первом тайме голов больше не забивали, а во втором Филиппов довел дело до разгрома. Он получил передачу в свободную зону и прошел по левому флангу к чужой штрафной, где обыграл защитника и пробил в дальнюю девятку.

Мариуполь через 10 минут смог сократить отставание: Вакула, который только вышел на поле, включился в коллективный прессинг, отобрал мяч и прорвался к штрафной, пробив в правый угол. Впрочем, последнее слово было за Десной – Хлёбас разогнал контратаку, отдал влево на Филиппова, а тот, качнув двух защитников, пробил в противоход Худжамову. 1:4 – Мариуполь капитулировал.

Таким образом, Десна набрала первые три очка в чемпионате, поднявшись на четвертую строчку в турнирной таблице. Мариуполь же с нулем в графе очков опустился на одиннадцатую позицию.

Чемпионат Украины 2018/2019, 2-й тур

Мариуполь – Десна – 1:4

Голы: Вакула, 68 – Хлёбас, 3, 22, Филиппов, 59, 78

Украина2 тур

Мариуполь - Десна: Воскресенье 29 июля 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 4
Десна
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