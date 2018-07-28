toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛЬВОВ - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ

Александрия вырвала победу у Зари

18:56 55 Читати українською
Александрия вырвала победу у Зари
Борьба за мяч

В матче 2 тура УПЛ Александрия на последних минутах одержала победу над Зарей.

В первом тайме команды имели полумоменты, хотя Александрия атаковала немного острее. Неплохие шансы были у Банады и Полярус, а удар Ситала под перекладину вытащил Махарадзе. В Зари неплохо со штрафного пробивал Чеберко, однако Панькив удачно действовал в этом эпизоде.

Второй тайм начался с момента Поляруса, который вместо удара по воротам головой сбрасывал на набегающего партнера вдоль ворот. Самый опасный момент имел Грицук, который после скидки Пономара пробивал ножницами, однако немного неточно. И все же александрийцам удалось вырвать победу: после навеса Грицука Банада выиграл борьбу на втором этаже и головой переправил мяч в ворота. Следует отметить, что последние 10 минут Заря доигрывала матч в меньшинстве, поскольку Громов получил повреждение и не смог продолжить игру, а все замены были уже использованы.

Таким образом Александрия набрала 6 очков в 2 играх и стала лидером чемпионата, тогда как Заря с 3 пунктами занимает 6 позицию.

Чемпионат Украины 2018/19, 2 тур

Александрия – Зоря – 1:0

Гол: Банада, 85

Украина2 тур

Александрия - Заря: Суббота 28 июля 2018

Александрия
Матч окончен
1 : 0
Заря
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Заря Заря Александрия Александрия Александрия - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Бенфика
20:00
Ювентус
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук