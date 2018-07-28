Александрия вырвала победу у Зари

В матче 2 тура УПЛ Александрия на последних минутах одержала победу над Зарей.

В первом тайме команды имели полумоменты, хотя Александрия атаковала немного острее. Неплохие шансы были у Банады и Полярус, а удар Ситала под перекладину вытащил Махарадзе. В Зари неплохо со штрафного пробивал Чеберко, однако Панькив удачно действовал в этом эпизоде.



Второй тайм начался с момента Поляруса, который вместо удара по воротам головой сбрасывал на набегающего партнера вдоль ворот. Самый опасный момент имел Грицук, который после скидки Пономара пробивал ножницами, однако немного неточно. И все же александрийцам удалось вырвать победу: после навеса Грицука Банада выиграл борьбу на втором этаже и головой переправил мяч в ворота. Следует отметить, что последние 10 минут Заря доигрывала матч в меньшинстве, поскольку Громов получил повреждение и не смог продолжить игру, а все замены были уже использованы.



Таким образом Александрия набрала 6 очков в 2 играх и стала лидером чемпионата, тогда как Заря с 3 пунктами занимает 6 позицию.

Чемпионат Украины 2018/19, 2 тур

Александрия – Зоря – 1:0

Гол: Банада, 85