Шахтер разгромил Арсенал-Киев

В матче 2 тура УПЛ Шахтер дома не заметил сопротивления Арсенала-Киев. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Впервые в сезоне в составе Шахтера появился Тайсон, который вывел команду с капитанской повязкой. "Горняки" с первых минут захватили контроль над игрой и уже на 10 минуте повели в счете. Данченко был совершенно свободен у линии штрафной и прострелил в центр. Тайсон принял мяч и пробил, Мораес подставил ногу и от него мяч оказался в воротах. Арсенал выглядел безнадежно, поскольку атак никаких не создавал, а в защите действовал неорганизованно.



Шахтер продолжал владеть инициативой и на 32 минуте Фернандо отличился своим первым голом за новую команду. Тайсон вывел своего партнера один на один с вратарем и Фернандо решил пробить в угол не сближаясь с вратарем. Чуть позже отличился и Тайсон после розыгрыша углового, без сопротивления защитников сместившись в центр и пробив точно в дальний угол.



Во втором тайме продолжилось доминирование Шахтера. "Горняки" могли забить еще несколько раз, но не слишком спешили в атаку, играя в свое удовольствие. Арсенал же, казалось, мучился на поле, ведь атак не было, а ошибки в защите возникали из-за несогласованности действий защитников. Поэтому "горняки" без проблем довели матч до логического завершения – победы со счетом 3:0.



Шахтер набрал 6 очков из 6 возможных и вместе с Александрией и Динамо возглавил турнирную таблицу. Арсенал-Киев во второй раз подряд уступил и вместе с Ворсклой и Мариуполем замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Украины 2018/19, 2 тур

Шахтер – Арсенал-Киев – 3:0

Голы: Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37