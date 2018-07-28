Динамо на выезде обыграло Львов

Динамо в тяжелом матче против новичка УПЛ смогло победить за счет гола Назария Русина на последних минутах.

Первый тайм отличался высокой динамикой – так, уже на 25-й секунде Аугусто с дистанции пробил над перекладиной. Впрочем, это был чуть ли не единственный момент Львова, который хозяева целиком и полностью создали сами – в дальнейшем они или зарабатывали перспективные стандарты, или пытались использовать ошибки соперника. Так, на 8-й минуте у них удался хороший угловой, после которого Волошиновичу не хватило прыжка для решающего удара, а на 26-й Бойко ошибся на выходе после подачи со стандарта, предоставив возможность Парамонову пробить в пустые – Бурда вынес мяч с ленточки. В конце тайма Бойко вообще заигрался с мячом и едва не дал его в себя отобрать, повторяя опыт своих коллег по матчу с Шахтером и Ворсклой.

Динамовцы были более активными – особенно левый фланг, на котором разрывал Вербич. Словенец принял участие в большинстве моментов Динамо, разгоняя атаки и раздавая хитрые передачи – такие, как на 34-й минуте, когда после его его паса на линию штрафной Че Че мощно пробил по центру ворот в руки Бандуры. Сам Че Че опять растворился на поле, запомнившись только одной разрезной передачей, которая выводила лдин на один Кендзеру – Бандура её прочитал и успел выбить. Активным был и Буяльский, который выполнял просто невероятные передачи и мог забить сам на 41-й минуте, когда Беседин сбросил ему под удар из пределов штрафной – Виталий пробил неточно.

На второй тайм Львов вышел, в первую очередь, для сохранения ничейного счета. Киевляне полностью держали инициативу и большую часть времени не встречали особой контригры – впрочем, и сами моментов не создавали. Всё изменилось после замен – Жилмар выпустил нескольких атакующих соотечественников, а Хацкевич снял Че Че и Гармаша, выпустив Андриевского и Сидорчука. Тут же капитан динамовцев мог и забить: на 65-й минуте Сидорчук мощно пробил с дистанции по центру ворот, а через шесть минут упустил супершанс – Морозюк выполнил верховую короткую передачу на Сидорчука, а тот вышел один на один и пробил в дальний угол. Голкипер Бандура, однако, успел сократить расстояние и отбить мяч.

На 77-й минуте Львов мог наказать киевлян за такое расточительство: Бруно обыгрался с Тейлором и прострелил с правого фланга на линию штрафной на Аугусто, а тот упал в штрафной после контакта с Бурдой! Львовяне стали требовать пенальти, однако арбитр решил, что бразилец симулировал, наградив его желтой карточкой. Через две минуты уже киевляне могли наказывать хозяев поля, однако удар Бурды с линии вратарской после углового прошел мимо ворот. На 86-й же Беседин тоже решил упасть в чужой штрафной, однако арбитр снова увидел в падении симуляцию и наградил форварда желтой карточкой.

В конце концов, давление Динамо дало о себе знать. На 90-й минуте Александр Хацкевич снял с игры Морозюка и выпустил молодого Русина, а на 90+2-й тот первым касанием после комбинации с участием Буяльского и Андриевского вывел Динамо вперёд! Львов капитулировал.

Таким образом, Динамо набрало 6 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, потеснив оттуда Львов. Команда Жилмара опустилась на 5 место.

Чемпионат Украины 2018/2019, 2-й тур

Львов – Динамо – 0:1

Гол: Русин, 90+2