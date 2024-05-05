Полесье разошлось миром с Зарей в поединке 27-го тура. Смотрите видео голов и обзор поединка Полесье - Заря на "Футбол 24".

Полесье повело в счете на 23-й минуте – Назаренко в касание перебросил голкипера после передачи из глубины. До перерыва Заря еще и осталась в меньшинстве: Яцик (права на которого принадлежат Динамо) выставлял руку, чтобы не пустить соперника к мячу и задел рукой, а судья решил, что это была отмашка и показал вторую желтую.

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Заря отыгралась в начале второго тайма. Это Герреро получил передачу с фланга от Бутко, и вторым касанием мощно прошил вратаря. В итоге, панамский нападающий установил окончательный счет игры.