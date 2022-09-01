СМИ долгое время приписывали многим командам интерес к форварду СК Днепр-1 Артему Довбику. Как оказалось, предложение по футболисту в офис днепрян отправили только три клуба – Штутгарт, Аугсбург и Трабзонспор.

Европейский клуб сделал смешное предложение по трансферу Довбика

По сообщению Игоря Бурбаса, два клуба уже отказались от идеи подписать украинца. Представители Бундеслиги не были готовы ждать до последнего. Поэтому остался только один вариант с турецким Трабзонспором. Ранее отмечалось, что действующий чемпион Суперлиги предложил днепрянам за Довбика 5,5 млн евро. СК Днепр-1 хочет получить за своего форварда не менее 12 млн – "спортклубовцы" владеют лишь 50% прав на игрока.

По последней информации, Трабзонспор улучшил предложение и готов заплатить за Артема 10 млн евро + 20% со следующей продажи – для "бордово-синих" этот трансфер может стать рекордным в истории клуба. Днепряне пока не ответили.

К слову, трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября, но чтобы заявить футболиста на еврокубки – переход необходимо осуществить до завтрашнего вечера.

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