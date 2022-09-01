Эстонский полузащитник Владислав Крейда попрощался с Вересом, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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Напомним, права на футболиста принадлежат эстонской Флоре. В январе этого года Крейда подписал арендное соглашение с "красно-черными" сроком на один год, но из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл за Верес ни одного официального матча.

"Клуб серьезно рассчитывал на Владислава до войны, и если бы не эта ситуация – игрок сборной Эстонии продемонстрировал бы свои лучшие качества. Пока так сложилось, что и сам футболист сомневался в возвращении в Украину, и команда по состоянию на теперь уже укомплектована. Новый футболист без прохождения сборов вряд ли смог бы быстро влиться в коллектив. Мы благодарим Владислава и его представителей за понимание ситуации и за то, что нам удалось достичь компромисса по всем юридическим вопросам в связи с войной", – говорится в заявлении Вереса.

К слову, сейчас Крейда выступает в чемпионате Швеции за клуб Шевде АИК.

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