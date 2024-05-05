Первый тайм прошел фактически без моментов, а вот после перерыва Ярмоленко подрезал мяч после навеса Шапаренко, а Бондаренко не среагировал и поразил собственные ворота. Через 3 минуты Андрей забил уже сам классным ударом в дальний угол с правой, а Буяльский мгновенно сделал счет 3:0.

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После этого Динамо добило соперника – Кабаев классным ударом в дальний верхний угол забил четвертый мяч, а Волошин поставил точку во встрече после передачи Караваева с фланга.