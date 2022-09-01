Очередным новичком стал 23-летний левый защитник Янис Хамаш, сообщает официальный сайт клуба. Игрок получил футболку с номером 13 и контракт на 4 года.

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По информации Transfermarkt, СК Днепр-1 заплатил Боавиште один миллион евро. Также португальский клуб может рассчитывать на 20% из последующей продажи Хамаша. Защитник является воспитанником Ниццы, а в июне дебютировал за национальную сборную Алжира, сыграв в товарищеском матче против Ирана. В прошлом сезоне Янис оформил 4+5 в 31 матче за Боавишту.

Алжирец пополнил серьезный список иностранных новичков СК Днепр-1 – ранее к украинскому клубу присоединились голкипер Макс Валеф, хавбек Доминго Бланко, защитник Эмилиано Пурита и вингер Уэсли Брага.

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