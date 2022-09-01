Украинский защитник Леганеса Василий Кравец продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальный сайт испанцев.

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Условия и сроки сделки не сообщаются, однако Transfermarkt заявляет о полноценном переходе и контракте до 30 июня 2025 года. 25-летний защитник обошелся полтавчанам в 500 тысяч евро.

Напомним, Кравец перебрался в Испанию из Карпат. Успел поиграть за Луго и хихонский Спортинг. В прошлом сезоне провел за Леганес 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

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