Полесье и Заря в рамках 27-го тура УПЛ 2023/24 сильнейшего не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч в Житомире имел огромное значение как для Полесья, так и для Зари. Подопечные Сергея Шищенко в случае победы догнали бы Рух и СК Днепр-1 – таким образом, на две еврокубковые позиции претендовали сразу бы три команды с равным количеством очков (но "спортклубовцы" свою игру еще не провели). Команда Юрия Коваля, в свою очередь, могла бы оторваться от зоны вылета на пять пунктов.

В первом тайме моментов ждали очень долго. В стартовые полчаса вспоминается только два эпизода – удар Антюха головой с семи метров (в руки Кудрику) и гол Полесья. Хозяева вышли вперед усилиями Назаренко, которому удалось реализовать выход один на один. Александр принял шикарный заброс от Смолякова и перебросил Сапутина. 1:0!

Сначала возникали вопросы по офсайду, однако VAR продемонстрировал, что все было чисто.

А вот в последней 15-минутке первого тайма стало интереснее. На 35-й Яцык оставил Зарю в меньшинстве – Александр отмахнулся от Таллеса Кошты. На видеоповторах показалось, что хавбек скорее погладил соперника рукой, но Владимир Новохатний был непоколебим. Он показал вторую желтую карточку (а первую Яцык получил за грубый подкат у Петряка).

На 39-й же минуте Полесье могло удвоить свое преимущество. Таллес Кошта обыграл Антюха на левом фланге и выкатил проникающую передачу Петряку, а Иван пробил с острого угла – Иван попал в дальнюю штангу!

Еще через три минуты Фортюне завершил классную комбинацию, ворвавшись на левый край штрафной и закрутив в правую девятку. Немного неточно! В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 1:0 в пользу житомирян.

В начале второго тайма хозяева должны были добивать гостей – Таллес обыгрался с Фортюне на 52-й минуте, влетев в штрафную и бахнув под дальнюю штангу. Сапутин парировал, а добивание от Фортюне прошло над крестовиной!

На 56-й же полищуки могли отметиться курьезным автоголом. Подачу со стандарта Шабанов выбил в плечо Фортюне, а от нее мяч полетел под перекладину. Кудрик спас Полесье эффектным сейвом.

А на 58-й минуте произошел довольно неоднозначный эпизод в штрафной Полесья. Герреро сбрасывал навес на дальний угол вратарской, а там Михайличенко жестко насовал на Дрышлюка. Арбитр решил, что пенальти здесь не было.

Эти два эпизода выглядели тревожными звоночками для подопечных Сергея Шищенко. На 61-й же минуте забили в колокола – Бутко прострелил на 11 метров, Герреро спокойно принял мяч и вторым касанием отправил его в левый верхний. 1:1! Заря сравняла счет.

Казалось, что сейчас пойдет экшн. Победа была нужна обоим коллективам, однако болельщиков ждало разочарование. Ни одного действительно опасного момента в последние полчаса футболисты не создали. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

В итоге, Полесье остались в двух очках от места в Лиге конференций. Заря же увеличила отрыв от зоны плей-офф за выживание только до трех зачетных баллов, хотя у луганчан есть игра в запасе. Интересно, что Юрий Коваль – коуч луганчан – не смог победить в 42-м гостевом матче подряд (это вообще как?).

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