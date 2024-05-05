Германия, Бундеслига, 32-й тур

Унион Берлин – Бохум – 3:4

Голы: Вертессен, 59, Бедиа, 63, Голлербах, 74 – Виттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Хофманн, 70

Айнтрахт – Байер – начало матча в 18:30



Хайденхайм – Майнц – начало матча в 20:30

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Воскресную программу 32-го тура Бундеслиги открывала битва двух борцов за выживание – Униона и Бохума. И команды действительно продемонстрировали яркий и бескомпромиссный футбол, ведь отступать было некуда. Еще до середины тайма рурцы вели 2:0, а на перерыв ушли с преимуществом в 3 мяча.

Казалось, игра была сделана, но другого мнения был тренерский штаб берлинцев. Точно неизвестно, какие слова подобрал Ненад Бьелица для своих игроков в раздевалке, но после отдыха Унион пошел на камбэк. Два гола в течение 4 минут зажгли надежду в сердцах болельщиков. И даже после того, как Бохум забил четвертый гол, берлинцы снова сократили до минимума. Гости выстояли и оторвались от зоны вылета на 5 очков, а вот Унион уже сегодня может вляпаться в историю с плей-офф, если Майнц одержит победу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ