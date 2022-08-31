"Наша цель – попасть в десятку УПЛ. Мы не прыгаем высоко, знаем свои возможности.

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Если Верес в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге – это уже будет очень хорошо.

О еврокубках не думаем, у нас скромные задачи. Главное – попасть в десятку, это уже будет хорошим результатом для нас", – сказал Вирт в комментарии FanDay.

Напомним, Верес в двух стартовых турах набрал максимум очков, одержав две победы – ровенчане обыграли Черноморец (1:0) и в добавленное время вырвали победу у Ворсклы (2:1).

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