Полуфиналист Лиги чемпионов окончательно определился с будущим опальной звезды Манчестер Юнайтед – есть одно препятствие
Боруссия Д раскрыла свои намерения относительно нападающего Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.
Английского вингера выгнал Тен Хаг из команды. Санчо ушел зимой в аренду в Боруссию, чтобы иметь игровое время.
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Как информирует журналист Sky Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому хочет договориться с Манчестер Юнайтед о еще одной аренде.
Боруссия надеется, что Санчо будет настаивать лишь на возвращении в Дортмунд, и ожидает, что это поможет в переговорах с манкунианцами.
"Его качества не нуждаются в дополнительных описаниях. За шесть месяцев с нами к нему вернулась улыбка. Мы постараемся сделать все. Но Манчестер Юнайтед тоже видит, как хорошо он сейчас играет. Может, они захотят продать его ради прибыли. Или вернуть", – цитирует журналист спортивного директора "пчел" Себастьяна Келя.
Напомним, действующее соглашение Джейдона Санчо с Манчестер Юнайтед рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне английский вингер сыграл за Боруссию в 17 матчах, забив три гола и оформив две результативные передачи.
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