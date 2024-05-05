Английского вингера выгнал Тен Хаг из команды. Санчо ушел зимой в аренду в Боруссию, чтобы иметь игровое время.

Бавария в борьбе за серебро Бундеслиги уступила Штутгарту, Боруссия Д перед матчем с ПСЖ сокрушила Аугсбург

Как информирует журналист Sky Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому хочет договориться с Манчестер Юнайтед о еще одной аренде.

Боруссия надеется, что Санчо будет настаивать лишь на возвращении в Дортмунд, и ожидает, что это поможет в переговорах с манкунианцами.

"Его качества не нуждаются в дополнительных описаниях. За шесть месяцев с нами к нему вернулась улыбка. Мы постараемся сделать все. Но Манчестер Юнайтед тоже видит, как хорошо он сейчас играет. Может, они захотят продать его ради прибыли. Или вернуть", – цитирует журналист спортивного директора "пчел" Себастьяна Келя.

Напомним, действующее соглашение Джейдона Санчо с Манчестер Юнайтед рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне английский вингер сыграл за Боруссию в 17 матчах, забив три гола и оформив две результативные передачи.

Санчо полсезона мариновали в МЮ – теперь он возит ПСЖ и повторяет Месси в Лиге чемпионов