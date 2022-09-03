Заря – Динамо

3 сентября, 13:00. Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского.

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Прямая трансляция на Setanta Sports и 2+2 (оба телеканала анонсируют показ поединка).

Команды по-разному стартовали в чемпионате Украины. Если Заря обыграла Ворсклу и Львов, лидируя в турнирной таблице с 6-ю очками после двух туров (Шахтер имеет 7 баллов, но сыграл 3 поединка), то Динамо в своем единственном матче УПЛ потерпело сенсационное фиаско. Во втором туре киевляне были разгромлены СК Днепр-1 (3:0 на Арене Львов), поэтому подходят к дуэли с луганчанами на предпоследней позиции чемпионата. Ниже – только Рух, проигравший все три матча.

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Результат матча во Львове стал настоящим холодным душем для Динамо, а Мирча Луческу после игры даже заговорил о возможной отставке. Прошла неделя, эмоции улеглись, никто никуда не ушел. Это касается не только главного тренера, но и лидеров киевской команды – Ильи Забарного, Виктора Цыганкова, Георгия Бущана и других. Трансферное окно в топ-чемпионатах Европы закрылось, а никто из важных игроков так и не покинул Динамо, несмотря на ряд слухов. Соответственно, Мирча Луческу располагает теми же проверенными бойцами, которые неоднократно давали результат. Неизвестно только состояние Виктора Цыганкова, пропустившего поединок против СК Днепр-1.

Если для подопечных Патрика ван Леувена это будет только 5-й матч сезона 2022/23, то для "бело-синих" – уже 8-й. Динамо прошло два раунда квалификации Лиги чемпионов, но все же отдало путевку в групповой турнир Бенфике. Киевляне продолжат евросезон в Лиге Европы, что в нынешних реалиях тоже далеко не самый плохой вариант. А вот Заря как начала еврокампанию, так сразу ее и завершила – румынская Университа стала непреодолимым барьером для луганцев.

Заря традиционно доставляет проблемы динамовцам, регулярно отбирая очки у киевлян. Однако последняя победа луганцев над "бело-синими" датирована еще в декабре 2019 года (2:1 на НСК Олимпийский). Это был как раз тот сезон, когда Динамо под руководством Михайличенко едва заняло второе место. Сейчас ситуация несколько иная, несмотря на все очевидные проблемы в команде Мирчи Луческу.

Для ряда игроков Зари сегодняшний поединок в Киеве будет достаточно принципиальным. В частности, Назарий Русин и Роман Вантух долгое время принадлежали Динамо, но так и не смогли стать игроками основной обоймы. Летом оба подписали полноценные контракты с Зарей, поэтому смогут сыграть против "бело-синих". Чего не скажешь о Сергее Булеце, ведь права на чемпиона мира U-20 все еще принадлежат Динамо. Киевляне обычно не разрешают арендованным играть против себя, поэтому Булеца, вероятно, все же не поможет команде. Как и Бражко с Михайленко – они тоже арендованы.

Владислав Кабаев еще несколько дней назад играл за Зарю, но уже подписал 4-летний контракт с Динамо и по иронии судьбы может дебютировать как раз против своей бывшей команды. Как и Денис Антюх, отправившийся из Киева в обратном направлении. Хотя вряд ли оба получат место в старте – слишком мало времени они провели в расположении новых для себя команд. Поэтому позицию левого вингера в составе Динамо, похоже, снова закроет кто-то из дуэта Шепелев-Гармаш. Разве что то, кто выйдет правым вингером – Караваев, или все же Цыганков.

Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Мацапура – ​​Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина – Кристиан, Мишнев, Чурко – Русин.

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Шапелев – Беседин.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1.

Мирча Луческу должен сделать выводы из позора на прошлой неделе. Да, Заря в обоих предыдущих матчах чемпионата забила по три мяча, но с тем же Львовом была в шаге от потери очков, вырвав победу только в компенсированное время после ошибки голкипера. Университатя – команда из родины наставника Динамо – ярко продемонстрировала все слабые места луганцев.

Вторую осечку подряд киевляне просто не могут себе позволить, ведь нужно догонять Шахтер. Подопечные Патрика ван Леувена, конечно, дадут бой, но Динамо выглядит сильнее, несмотря на все невзгоды. Потенциальное отсутствие нескольких игроков Зари тоже не играет ей на руку – ставим на непростую, но все же победу Динамо.

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