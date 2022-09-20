– Что думаете о требованиях Российского футбольного союза наказать вас?

– Я могу повторить все, что сказал. Пусть разбираются юристы, а я от своих слов не отказываюсь.

– Какая кадровая ситуация, что с Миколенко?

– У Миколенко и Коваленко есть микроповреждения, а все остальные здоровы. Ребята еще выйдут на тренировку и оценят свое состояние. В общем, у нас все хорошо, все присутствующие готовы играть.

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– Правдива ли информация о вашем штрафе от УЕФА? О какой сумме идет речь?

– Штраф – это правда, президент нашей Ассоциации уже мне сообщил. Но я не знаю, какая там сумма.

– Что думаете о предстоящей жеребьевке отбора Евро и решении УЕФА? Россию отстранили, а Беларусь будут разводить с Украиной.

– Это решение УЕФА, я не буду его комментировать. У нас хорошие отношения, организация и президент Чеферин нам очень помогают, поэтому я не буду комментировать эти решения.

– Параллельно с национальной будет играть молодежка. Как вы думаете, есть ли смысл отпускать игроков в молодежки, если они уже выступают за национальную команду? Совещались ли вы с Русланом Ротанем?

– Смотрите, еще с мая Анатолий Трубин – игрок национальной сборной. Меня никто не просил, но я отпускал его в молодежку. Мы правильно провели Андрея Пятова, одного из лучших вратарей независимой Украины. Трубин тогда уехал и сыграл за молодежку. Сейчас мне снова никто не звонил, не просил. Я отпустил Трубина, Сироту и Сикана, чтобы они помогли молодежной сборной. Но сразу попросил администратора предупредить – если будет форс-мажор, я заберу футболистов.

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У нас нет виз, в стране идет война, а мы можем оформить только 32 игроков. Потом случилась эта ситуация с Бущаном, а я не могу приехать сюда только с 2 вратарями. Представьте – завтра парень не так упадет на тренировке, и я остаюсь без вратарей. Хотите, чтобы надо мной смеялся весь мир? В Украине нет визовых центров, идет война. Потому Трубин здесь и готов сыграть.

– Сейчас много травмированных. Не думали ли вы вернуться к схеме с тремя центральными защитниками на эти матчи?

– Хорошо, что вы так переживаете за нашу игру, но мы как-то сами подумаем. Хорошо? – завершил пресс-конференцию Петраков.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?