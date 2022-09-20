Сборная Украины играет против шотландцев в Лиге наций. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября, в 21.45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Это перенесенный поединок первого тура Лиги наций – календарь нашей сборной сместился из-за полномасштабной войны с Россией.

Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

УЕФА бесплатно передал права на показ матча, поэтому игру покажут в общем доступе в рамках марафона "Единые новости".

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Это не единственный вариант увидеть матч сборной Украины. Трансляция также будет доступна на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины удачно стартовала в Лиге наций, одержав две победы за три тура. Предыдущая встреча с Шотландией завершилась успехом команды Александра Петракова – украинцы обыграли островитян в отборе к ЧМ-2022.

Шотландия – Украина: лучшая победа Петракова, грандиозный настрой команды и тревожная тенденция перед Уэльсом