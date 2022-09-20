Сборная Украины встречается с шотландцами в рамках Лиги наций. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет Футбол 24.

Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября, в 21.45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Это перенесенный поединок первого тура Лиги наций – календарь нашей сборной сместился из-за полномасштабной войны с Россией.

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Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Украина отлично начала Лигу наций (7 очков за 3 тура), но не считается фаворитом следующего матча. Букмекеры все же отдают предпочтение Шотландии, которая потеряла главную звезду.

Авторитетная контора Bwin на успех команды Александра Петракова дает коэффициент 3, победу Шотландии оценивает в 2.45, а ничью – 3.1. Специалисты William Hill выставили похожие котировки: Украина – 3, столько же на ничью, а на Шотландию – 2.4.

"Сине-желтые" в июне обыграли Шотландию в рамках квалификации на чемпионат мира. Украинцы забили трижды, а пропустили только раз. Впрочем, матч в среду все равно ожидается малорезультативным.

На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.35, а на соответствующий тотал меньше – 1.53. Учитывая котировки букмекеров, наиболее вероятный счет – 1:1.

Если верить букмекерам, больше всего шансов забить у шотландского форварда Шея Адамса – 2.87. В сборной Украины выделен Роман Яремчук, коэффициент – 3.1.

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