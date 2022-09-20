"Помню, в июне против нас в плей-офф отбора в ЧМ-2022 вышел Михаил Мудрик. В прошлую среду (14 сентября – прим.) он снова показал, какой качественный футболист. Последние пару недель было много разговоров о безжалостности перед воротами. Это сфера, которую мы должны улучшить в Европе.

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Шотландия должна начать рисковать, и я уверен, что мы это сделаем. Но на прошлой неделе Мудрик показал, насколько он безжалостен. Он получил один шанс в игре в первом тайме, и воспользовался им, забив гол высочайшего уровня. Мы все знаем, что это будут очень трудные игры. Международный футбол находится на том же уровне, что и европейский. Вы должны использовать большие моменты, которые вы получаете, и дать соперникам как можно меньше создать. Это то, что мы стараемся и должны делать в этих играх Лиги наций.

У Украины есть несколько игроков мирового класса. В этом сезоне Александр Зинченко еженедельно демонстрирует за Арсенал действительно высокий уровень. Он был выдающимся в игре плей-офф отбора в ЧМ-2022 против нас. Александр не будет участвовать в этих матчах, потому что он травмирован, но вы можете назвать шесть-семь ребят в составе сборной Украины того же самого стандарта.

Мы знаем, что это будут очень трудные игры. Но так же Шотландия должна идти на эти игры с уверенностью, потому что у нас есть несколько очень хороших игроков, которые также играют в своих клубах на высоком уровне", – цитирует Грэга Тейлора TheScottishSun.

Напомним, уже 21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках Лиги наций, начало в 21.45. Также "сине-желтые" сыграют 24 сентября с Арменией, а 27-го – снова с Шотландией.

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