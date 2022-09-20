"Думаю, наши фанаты уже знают, что Украина – хорошая команда. Я уверен, что они будут играть на том же уровне, что и в отборе на ЧМ, но я жду от нашей команды выхода на более высокий уровень. Тогда мы увидим, каким будет результат.

Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

В отборе на ЧМ мы очевидно не проявили свой максимум. Надеюсь, на этот раз покажем. Я просто чувствовал, что тогда мы немного затормозили. Нужно снова двигаться вперед, и пусть все начинается уже в среду. Мы знаем, как важна Лига наций, ведь именно этот турнир в свое время позволил нам квалифицироваться на Евро-2020. Если удачно проведем эти поединки, то в хорошем настроении встретим жеребьевку Евро-2024", – цитирует Кларка Sky Sports.

Напомним, матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится завтра, стартовый свисток в 21:45. После 3-х сыгранных матчей команда Петракова набрала 7 очков и лидирует в группе B1. У Шотландии 6 баллов, у Ирландии 4 пункта, Армении – 3.

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