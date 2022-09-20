"Мысли после возвращения в Глазго? Конечно, воспоминания о тех играх, которые были на этом стадионе, очень положительные, но это уже история. Настраиваемся на новую игру, новый бой.

Ярмоленко требует тотальной изоляции России: "Все игроки сборной Украины хотят, чтобы ее наказывали как можно сильнее"

Сконцентрированно готовимся, думаем только о том, чтобы выиграть матч. Шотландия действительно хорошая и сильная команда. У нас есть план на игру, знаем, как нужно играть, но понимаем, что будет сложно.

Пока ничего не изменилось, у нас в стране идет война. Мы своей игрой хотим нашим болельщикам, всем украинцам подарить хоть какую радость. Выходим и играем за нашу страну, наших людей, желающих отвлечься от войны. Мы должны сделать так, чтобы у украинцев появилась хоть маленькая улыбка в течение 90 минут.

Чувствую ли себя лучше, чем на сборах в июне? Мне кажется, что нахожусь в лучшем состоянии. Мы сыграли уже три матча чемпионата, но мое состояние покажет только завтрашняя игра. Я играю, я доволен, все меня устраивает, у меня все хорошо. Надеюсь, что завтра смогу помочь команде", – резюмировал Андрей на пресс-конференции.

Напомним, сейчас сборная Украины идет первой в квартете В1. Главным соперником за лидерство является как раз сборная Шотландии, матч с которой состоится уже завтра, 21 сентября, в 21:45.

"Хочете, щоб з мене сміявся весь світ?": Петраков – про штраф через ниття Росії і відмову позичити гравців молодіжці