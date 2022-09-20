Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о некоторых трудностях, которые могут возникнуть в подготовке к выездному поединку с Шотландией в Лиге наций.

"Готов ли к такому напряженному графику? Конечно, это сложно долго лететь, потом перед матчем одна тренировка, но условия одинаковы для всех, поэтому будем исходить из ситуации как есть. Нужны положительные эмоции для украинцев, поэтому нужна победа. Проблем с адаптацией нет, главное – хорошо подготовиться и принести три очка для Украины.

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Конечно, мы с ребятами хорошо знаем друг друга, давно играем вместе. Сложностей с этим не будет. Главное – хорошо подготовиться и принести 3 очка для Украины. Гол Шотландии – это уже история. Конечно, это была приятная история, но на прошлой истории ты не построишь будущего. Надо готовиться к предстоящим матчам с максимальной отдачей, и только тогда придет результат.

Перед матчем всегда шансы 50 на 50, с кем бы ты ни играл. Неважно, ты фаворит или аутсайдер. Я считаю, что Шотландия очень сильная сборная. Будет сложно, потому что будет полный стадион, многие будут их поддерживать, и у них хорошая команда. Сейчас нужно радовать людей победами, хорошими матчами, голами. Наших воинов порадовать, отдающих за нас свою жизнь. Поэтому оправданий быть не может, нужно выходить", – поделился Яремчук в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, 21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках выездного поединка Лиги наций, начало в 21:45. Также "сине-желтые" сыграют 24 сентября с Арменией, а 27-го – снова с Шотландией.

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