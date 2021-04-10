Реал Мадрид

Реал – Барселона

10 апреля, 22:00. Мадрид, стадион Альфредо Ди Стефано

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Эстремадура)

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Один из важнейших матчей в мировом футболе пройдет без зрителей, но это ничего не значит. Исторические соперники в борьбе за испанскую корону сразятся не на жизнь, а на смерть.. Реал и Барса сократили осенний гандикап Атлетико до минимума (1 и 3 очка соответственно), поэтому мадридское Эль Класико имеет чемпионский подтекст. Возможная победа гостей фактически лишит "бланкос" шансов на титул, тогда как потенциальный успех команды Зизу станет серьезным ударом по амбициям "кулес".

Реал – Барселона: прогноз на Эль Класико

Барселона выдала фантастическую серию в 2021 году. Каталонцы сумели отыграть у лидера 12 очков за 10 последних туров. В течение относительно короткого периода подопечные Кумана потеряли только 2 пункта, "матрасники" – 14 (!). Сейчас Месси и Ко зависят только от собственных результатов, чтобы мечта об очередном чемпионстве стала реальностью. Пока "матрасники" барахтаются в игровой яме (4 победы, 4 ничьи и 2 поражения), "блаугранас" стремительно приближаются к первой позиции (9 триумфов и 1 ничья). Реал дышит обоим в спину, притаившись на третьем месте, но именно "бланкос" немало испанских экспертов считают главным фаворитом, по крайней мере по игре.

"Меренгес" доказали свою мощь яркой победой над Ливерпулем в Лиге чемпионов. Они выдали, пожалуй, лучший матч сезона и продолжают борьбу на два фронта. Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема и Винисиус находятся на пике формы. Особенно выделяется немецкий хавбек, который уничтожил оборону мерсисайдцев бомбезно передачей через пол поля. Катастрофу с травмированными защитниками Мадрид компенсирует как раз таки роскошной игрой в середине поля. Почти все атаки "красных" пресекались хавбеками Зизу уже в зародыше. Поэтому и ошибки Васкеса или валидольного Милитао не были столь очевидными. "Если не хотите проблем, пусть Эдер как можно реже касается мяча", – шутит Marca после перформанса в ЛЧ.

Высокий мадридский прессинг может стать серьезной проблемой для Барсы. В прошлом туре каталонцы едва не опозорились на Камп Ноу против одного из борцов за выживание – Вальядолида. Команда Серхио Гонсалеса, потеряв 12 игроков из-за повреждений и коронавируса, пропустила единственный мяч на последних минутах, да еще и со скандалом. После матча мадридские СМИ обвиняли "кулес" в приверженности фемиды. Более того, журналист AS Томас Ронсеро на эмоциях заявил, что арбитры не позволят Реалу победить в Класико. К слову, Ла Лига была вынуждена экстренно менять главного рефери. Травмированного Лаоса заменил Хиль Мансано, которого ненавидят в Каталонии. Очередной полемики, похоже, не избежать.

Международная пауза негативно сказалась на форме "блаугранас", от баскских 1:6 не осталось и следа. Альба, Педри, Гризманн, Дембеле или Бускетс заметно подсели в матче с "Пуселой", тогда как Месси, который не летал в лагерь сборной Аргентины, потерял игровой ритм. Лео полностью провалил тот поединок, запомнившись аномально слабым дриблингом (всего 3 успешные попытки) и ошибками при передачах (20 неточных). Вальядолид наглухо забаррикадировался в собственной штрафной, а финальный гол Дембеле – обычная улыбка фортуны. Однако Барсу нужно хвалить за характер, по ходу нынешнего сезона "кулес" неоднократно вырывали победы в промежутке с 80-й по 90-ю минуту.

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Возвращаясь к аргентинцу, лучшему снайперу в истории Класико (26 голов), стоит отметить, что он не забивает Реалу уже 6 поединков подряд. Это повторение худшой серии в карьере Лео (апрель 2014 – декабрь 2016). Да и сама Барселона позволила мадридцам перехватить инициативу в очных противостояниях. "Блаугранас" не побеждают своих заклятых врагов со 2 марта 2019 года, более двух лет. Матч первого круга завершился уверенным триумфом "бланкос" – 1:3. Правда, нынешняя результативность Месси внушает позитив – 16 голов в 13-ти матчах Ла Лиги после нового года. Каталонская пресса ожидает от него очередного перформанса.

Кадровая ситуация

Врачи Барселоны оказались настоящими колдунами. Жерар Пике, который месяц не выходил на поле из-за травмы колена, все же полетит в Мадрид. Интересно, что за несколько дней до матча 33-летний центрбэк не сумел завершить тренировку, но медперсонал каталонского клуба сделал фактически невозможное. Еще одна приятная новость для Кумана – возвращение универсального солдата Серхи Роберто. Он попадает в заявку впервые за 8 недель. Фелипе Коутиньо и Ансу Фати досрочно завершили сезон из-за травм мениска.

Зизу не может рассчитывать на трех основных защитников. Рамос, Карвахаль и инфицированный ковидом Варан пропускают важнейшее Класико. Французский специалист на 99,9% повторит защитную линию с ЛЧ – Милитао выйдет в паре с Начо, а Васкес закроет позицию правого фулбэка. Эден Азар, который продолжает набирать форму, вне списка из 19-ти футболистов. Наш Андрей Лунин – традиционно в заявке.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа – Васкес, Милитао, Начо, Мэнди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Винисиус, Бензема

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Пике, Ленгле – Дест, Де Йонг, Бускетс, Педро, Альба – Месси, Дембеле

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