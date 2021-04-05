"Сине-гранатовые" вырвали победу над Вальядолидом (1:0) и подходят к Эль Класико на втором месте Ла Лиги. Читайте отчет о матче 29-го тура чемпионата Испании на "Футбол 24".

Команда Рональда Кумана в случае победы над 16-й командой Ла Лиги возвращала себе второе место и сокращала отставание от Атлетико до одного пункта. Каталонцы выиграли последние 5 поединков чемпионата, забивая при этом не менее двух голов за игру, поэтому считались явным фаворитом встречи. К слову, матч первого круга завершился уверенным разгромом в исполнении Барсы – 3:0.

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Перед стартовым свистком Лео Месси, который вышел в стартовом составе, получил памятную футболку. Как известно, аргентинец недавно стал рекордсменом Барселоны по количеству проведенных матчей за "блаугранас".

Рональд Куман снова использовал схему с тремя центральными защитниками Мингеса-де Йонг-Лангле. К слову, Фрэнки, как и Месси, в случае получения желтой карточки пропускал бы следующий матч с мадридским Реалом из-за дисквалификации.

Хозяева прогнозируемо захватили инициативу с первых минут, но реальной опасности у ворот Масипа не было. Дембеле не добрался до мяча после прострела Альбы, а фол против Гризманна неподалеку штрафного арбитр не заметил, хотя француза откровенно ударили в лицо. Ответ Вальядолида был острее – Кодро выиграл борьбу у Мингесы и попал в перекладину ворот тер Штегена. На 16-й минуте Месси опасно пробил со штрафного, но не попал в створ.

Опять не заметил рефери нарушение правил против игрока Барселоны – на этот раз Деста сбили на входе в штрафную, но опять без свистка. Вальядолид снова ответил – Роке Меса прорвался в штрафную и пробил чуть выше. Буквально перед перерывом хозяева создали лучший шанс. Масип после удара Педри перевел мяч в штангу, от которой круглый не влетел в ворота. 0:0 после первого тайма.

После перерыва подопечные Серхио Гонсалеса снова могли забивать, однако мяч попал в сетку с внешней стороны. Перед этим Лангле мощно приложился издали – в руки Масипу. На 59-й минуте каталонцы упустили убойный момент. Месси вывел Дембеле на ударную позицию, но Масип спас. На добивании первым был Гризманн, который в падении головой не попал в пустой угол!

Альба, казалось, сыграл рукой в ​​собственной штрафной. По крайней мере, об этом активно сигнализировали футболисты Вальядолида, требуя пенальти. Повтор показал, что защитник Барсы действительно задел мяч рукой, но рефери не пошел смотреть видео. В конце концов, без 11-метрового. Барса продолжала давить – были шансы у Брейтуэйта, Месси и Дембеле, но Масип был на месте.

На 79-й минуте Вальядолид остался в меньшинстве. Оскар Плано грубо сыграл против Дембеле и получил прямую красную карточку. Барса воспользовалась численным преимуществом лишь на 90-й минуте. Дембеле ударом с лета замкнул скидку Араухо. Масип, который в свое время не дал шансов Андрею Лунину, на этот раз не спас. 1:0 – команда Кумана вырвала победу и сократила отставание от Атлетико до одного пункта. Реал отстает на 2 балла.

Следующий матч Барса проведет уже 10 апреля в Мадриде – соперником Месси и Ко станет Реал!

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