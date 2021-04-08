Флорентіно Перес став синонімом успіхів Реала в останню декаду. Другий за тривалістю правління очільник в історії "бланкос" не стикався з конкуренцією після перемоги на виборах 2009-го. Сосіос мадридського гранда усе влаштовувало: команда виграла 4 Ліги чемпіонів, стільки ж клубних ЧС, 3 чемпіонати Іспанії в епоху ненаситного до трофеїв Лео Мессі. Черговий електоральний процес ризикував перетворитись на звичайну фікцію, проте у Переса несподівано з'явився молодий та харизматичний суперник.

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Енріке Рікельме – 32-річний бізнесмен з Аліканте, засновник енергетичного гіганта COX Energy, що спеціалізується на фотоелектричній та сонячній енергії. Він почав працювати, коли досяг повноліття, на підприємствах з виробництва наповнювачів і цементу, якими володіла його родина. Здобув ступінь магістра в галузі комерційного управління та маркетингу. Торік Рікельме потрапив до списку 100 найкреативніших іспанців у світі бізнесу. Його компанія також інвестує у нерухомість, торгові центри, будівництво інфраструктури.

Enrique Riquelme will be Real Madrid's presidential candidate this summer. The 32-year-old millionaire and CEO of COX Energy has decided to compete against Florentino Perez. [@Forbes] pic.twitter.com/azmqyHxM7h — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) March 18, 2021

Під час кризи нерухомості (2010) молодий емпресаріо вирушив до Бразилії у пошуках цікавих проектів. Коротка зупинка в Панамі повністю змінила його життя. Там він познайомився з майбутніми партнерами, інвестував у бетонний завод, був де-факто єдиним постачальником спеціального піску, що використовувався для будівництва каналу. "Тоді я взагалі не тямив в енергетиці", – зізнається Рікельме.

Сонячна електростанція потужністю 500 МВт повинна була стати дебютним проектом іспанця у Центральній Америці, але нічого не вийшло. Він програв тендер серйознішим компаніям. Схожа ситуація трапилась у Гватемалі. Та Рікельме не опускав руки, ба більше, син колишнього менеджера Реала у тимчасовій адміністрації Вісенте Болуди остаточно переконався: майбутнє – за відновлюваними джерелами енергії.

Він наполягає, що був один з перших іспанських бізнесменів в цьому секторі. Завдяки проекту в Атакамі (Мексика) холдингова компанія Cox Energy виробляє 4500 МВт в Латинській Америці – це монополіст регіону з власним європейським підрозділом (Ibox Energy). Нинішні активи Рікельме оцінюються у 400-500 мільйонів доларів. Чимало. Для прикладу, будівельний магнат Флорентіно за усе своє життя заробив "лише" 1,2 млрд євро, якщо вірити інформації Celebrity Net Worth. Щоправда, Енріке не збирається вкладатись у знекровлений пандемією клуб з власної кишені, у нього є стратегія.

"Флорентіно Перес вигравав чемпіонати та ЛЧ, запросив найкращих гравців планети. Позитиву справді вистачає, хоча з багатьма речами я не згоден. Перес створив Мадрид 2.0, але зараз потрібно перейти до версії 3.0. Він провів революцію спортивного проекту, а ми виступаємо за глобалізацію бренду. Прагнемо масштабної перебудови на усіх рівнях шляхом залучення нових спонсорів і професіоналів.

Мадрид – найважливіший футбольний клуб у світі. Натомість наша мета – найбільший спортивний клуб планети. Реалу, як установі, потрібні серйозні зміни. Нинішня система управління – сильно застаріла. Глобальний клуб не відправляється в турне по Сполучених Штатах. Ми маємо детальний план щодо збільшення доходів майже втричі протягом наступних 8-ми років".

Резонансне інтерв'ю Рікельме на радіо COPE миттєво облетіло усю Іспанію. Валенсійський бізнесмен зробив ряд гучних заяв щодо майбутнього Зізу, повернення Роналду й трансферу Холанда: "Зідан не був би моїм тренером. Ми розглядаємо інший профіль фахівця. Мені особисто дуже подобається Клопп. Той же Рауль гарно виконує свою роботу.

Мій потенційний спортдир спілкувався з Райолою. Ми просто запитали про ситуацію Холанда, і представник норвежця усе пояснив. Вони сподіваються отримати хорошу пропозицію, передусім для Борусії. Швидше за все, Ерлінг залишиться в Німеччині до літа 2022-го. Райола не називав тих сум, що з'являються у пресі (40 млн комісійних для себе й батька гравця, – прим.ред).

Роналду? Повернув би португальця без жодних вагань, адже він багато зробив для нашого клубу. Немає старих чи молодих гравців, є хороші або погані футболісти. До слова, я з величезним задоволенням спостерігаю за грою Мбаппе. Це неймовірний хлопець, якому знайшлося б місце в Мадриді. Утім, спочатку варто навести порядок з рахунками".

Рікельме веде активний спосіб життя, товаришує з відомими співаками та голлівудськими акторами. Минулого року він побував на прийомі у самого Понтифіка. У його соціальних мережах – лідер Барси Лео Мессі, турецький кухар Нусрет Гьокче або король Іспанії Філіп IV. Словом, популярність Енріке точно відповідає статусу мадридського суперклубу. Єдина проблема – терміни. Геній відновлюваної енергетики звинувачує чинного боса Реала у форсуванні виборів.

"Щойно моє ім'я з'явилось у пресі, Флорентіно скликає комісію, у розпал сезону з найважливішими матчами. Він нашкодив не лише мені, але й іншим кандидатам, тим же сосіос, що не голосували уже 20 років. Не знаю, чи встигну підготуватися у настільки стислі терміни. Якби вибори відбувались у червні, що більш логічно, я б балотувався на 100 відсотків", – бідкається Рікельме. Зазначимо, що усі бажаючі позмагатись з Пересом повинні зголоситись до 12-го квітня. Самі ж вибори заплановані на 29-е число.

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