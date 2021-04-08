Реал принимает Барселону в рамках 30-го тура Ла Лиги. Какой прогноз на матч Реал – Барселона и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона состоится в субботу, 10 апреля, в столице Испании. Начало игры 30-го тура Примеры – в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За всю историю команды провели между собой 245 матчей. Мадридцы выиграли 97 встреч, а "сине-гранатовые" – 96. Еще 52 раза победителя выяснить не удалось.

Реал – Барселона: Эль Класико рассудит скандальный испанский арбитр

Барселона – Реал: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги:

Специалисты британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают каталонцев. На победу команды Рональда Кумана можно поставить с достаточно высоким коэффициентом 2,20. Потенциальный успех Реала оценили еще выше – 3,00. Наименее вероятным результатом считается ничья – 3,80.

Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожие цифры. Правда, здесь немного больше верят в подопечных Зинедина Зидана. На победу Барселоны можно поставить с коэффициентом 2,20. Возможная победа мадридского клуба оценена в 2,95. А на ничью можно поставить с хорошим коэффициентом 3,90.

Объяснить такое распределение сил можно не только текущим положением в турнирной таблице. Напомним, Барселона расположилась на втором месте с одним очком отставания от лидера, а Реал пока третий, имея еще на два пункта меньше. Веру в силу Мадрида также пошатнули потери, ведь Эль Класико пропустят Серхио Рамос, Эден Азар, Дани Карвахаль и Рафаэль Варан. Каталонцы тоже не могут рассчитывать на нескольких исполнителей. В частности, Жерара Пике, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо.

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