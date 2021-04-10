Реал Мадрид

Реал – Барселона

10 квітня, 22:00. Мадрид, стадіон Альфредо Ді Стефано

Головний арбітр: Хесус Хіль Мансано (Естремадура)

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Один з найважливіших матчів у світовому футболі відбудеться без глядачів, але це нічого не означає. Історичні суперники у боротьбі за іспанську корону битимуться не на життя, а на смерть. Реал та Барса скоротили осінній гандикап Атлетіко до мінімуму (1 та 3 очки відповідно), тож мадридське Ель Класіко має чемпіонський підтекст. Можлива перемога гостей фактично позбавить "бланкос" шансів на титул, тоді як потенційний успіх команди Зізу стане серйозним ударом по амбіціях "кулес".

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Барселона видала фантастичну серію у 2021-му. Каталонці зуміли відіграти у лідера 12 очок за 10 останніх турів. Протягом відносно короткого періоду вони загубили тільки 2 пункти, Атлетіко – 14 (!). Зараз Мессі та Ко залежать лише від власних результатів, аби мрія про чергове чемпіонство стала реальністю. Поки "матрацники" борсаються в ігровій ямі (2 перемоги, 4 нічиї та 2 поразки), "блаугранас" нестримно наближаються до першої позиції (9 тріумфів та 1 нічия). Реал дихає обом у спину, причаївшись на третьому місці, та саме "бланкос" чимало іспанських експертів вважають головним фаворитом перегонів, принаймні за грою.

"Меренгес" довели свою міць яскравою перемогою над Ліверпулем у Лізі чемпіонів. Вони видали, мабуть, найкращий матч сезону та продовжують боротьбу на два фронти. Модріч, Кроос, Каземіро, Бензема та Вінісіус перебувають на піку форми. Особливо виділяється німецький хавбек, який знищив оборону мерсисайдців бомбезною передачею через пів поля. Катастрофу з травмованими захисниками Мадрид компенсовує якраз розкішною грою у серединій лінії. Майже усі атаки "червоних" присікались хавбеками Зізу вже у зародку. Тому й помилки Васкеса або валідольного Мілітао не були настільки очевидними. "Якщо не хочете проблем, нехай Едер якомога рідше торкається м'яча", – кепкує Marca після перформансу в ЛЧ.

Високий мадридський пресинг може стати серйозною проблемою для Барси. У минулому турі каталонці ледь не зганьбились на Камп Ноу проти одного з борців за виживання – Вальядоліда. Команда Серхіо Гонсалеса, втративши 12 гравців через пошкодження і коронавірус, пропустила єдиний м'яч на останніх хвилинах, та ще й зі скандалом. Після матчу мадридські ЗМІ звинувачували "кулес" у прихильності феміди. Ба більше, журналіст AS Томас Ронсеро на емоціях заявив, що арбітри не дозволять Реалу перемогти в Класіко. До слова, Ла Ліга була змушена екстрено змінювати головного рефері центральної битви туру. Травмованого Лаоса замінив Хіль Мансано, якого ненавидять в Каталонії. Чергової полеміки, схоже, не уникнути.

Міжнародна пауза негативно позначилась на формі "блаугранас", від баскських 1:6 не залишилося й сліду. Альба, Педрі, Грізманн, Дембеле чи Бускетс помітно підсіли у матчі з "Пуселою", натомість Мессі, який не літав до табору збірної Аргентини, втратив ігровий ритм. Лео повністю провалив той поєдинок, запам'ятавшись аномально слабким дриблінгом (лише 3 успішні спроби) і браком при передачах (20 неточних). Вальядолід чинив серйозний опір, а фінальний гол Дембеле – звичайнісінька посмішка фортуни. Однак Барсу потрібно хвалити за характер, по ходу нинішнього сезону "кулес" неодноразово виривали перемоги у проміжку з 80-ї по 90-ту хвилину.

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Повертаючись до аргентинця, найкращого снайпера в історії Класіко (26 голів), варто зазначити, що він не забиває Реалу вже 6 поєдинків поспіль. Це повторення найгіршої серії у кар'єрі Лео (квітень 2014-го – грудень 2016-го). Та й сама Барселона дозволила мадридцям перехопити ініціативу в очних протистояннях. "Блаугранас" не перемагають своїх запеклих ворогів з 2 березня 2019-го, понад два роки. Матч першого кола завершився впевненим тріумфом "бланкос" – 1:3. Щоправда, нинішня результативність Мессі вселяє оптимізм на берегах Середземного моря – 16 голів у 13-ти матчах Ла Ліги після нового року. Звісно, каталонська преса очікує від нього чергового перформансу.

Кадрова ситуація

Лікарі Барселони виявилися справжніми чаклунами. Жерар Піке, який місяць не виходив на поле через травму коліна, все ж полетить у Мадрид. Цікаво, що за кілька днів до матчу 33-річний центрбек не зумів завершити тренування, але медперсонал каталонського клубу зробив фактично неможливе. Ще одна приємна новина для Кумана – повернення універсального солдата Серхі Роберто. Він потрапляє в заявку вперше за 8 тижнів. Феліпе Коутінью та Ансу Фаті достроково завершили сезон, обоє мають проблеми з меніском.

Зізу не може розраховувати на трьох основних захисників. Рамос, Карвахаль та інфікований ковідом Варан пропускають надважливе Класіко. Французький фахівець на 99,9% повторить захисну лінію з ЛЧ – Мілітао вийде у парі з Начо, а Васкес закриє позицію правого фулбека. Еден Азар, який продовжує набирати форму, поза списком з 19-ти футболістів. Наш Андрій Лунін – традиційно у заявці.

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Начо, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Асенсіо, Вінісіус, Бензема

Барселона: Тер Штеген – Мінгеса, Піке, Ленгле – Дест, Де Йонг, Бускетс, Педрі, Альба – Мессі, Дембеле

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