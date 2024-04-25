Фанаты "сливочных" на Сантьяго Бернабеу радостно пели после победы в Класико (3:2) и фактической гарантии титула чемпиона Испании.

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Понятно, что у Барселоны были диаметрально противоположные эмоции. Игроки "кулес" расстроенно покидали поле, а Ферран Торрес от ярости запустил мяч на трибуны. Круглый прилетел точно в голову фанату Реала, который слишком увлекся празднованием и не успел защититься.

Este despeje de Ferran Torres cuando termina el partido contra el Madrid que cojones es ufsjjdjdjdjdj pic.twitter.com/uHHyBYoN7S — Manu. (@GxlDePaulinho) April 24, 2024

Напомним, Барселона завершает сезон без трофеев, а вот у принципиального соперника все хорошо. Реал уже выиграл Суперкубок Испании, направляется к чемпионству в Ла Лиге и будет играть против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов.

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