Рафаэль Варан утром 6 апреля сдал положительный тест на коронавирус. Соответственно, 27-летний французский центрбек не поможет Реалу в сегодняшнем поединке с Ливерпулем, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Поскольку ответный матч 1/4 финала ЛЧ будет сыгран уже через неделю, то шансы на участие Варана в игре на Энфилде тоже близки к нулю. Как и его выход на поле в Эль Класико против Барселоны, которое состоится 10 апреля в Мадриде. В текущем сезоне Рафаэль сыграл уже 36 матчей, в которых забил 2 гола. Француз выступает за Реал с 2011 года и выиграл 4 Лиги чемпионов.

Напомним, в этих матчах не сыграет и другой лидер защиты "сливочных" – Серхио Рамос. Капитан получил травму в расположении сборной Испании и находится в лазарете.

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