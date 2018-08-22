Можаровский и Труханов опять не получили судейских назначений на очередной тур УПЛ

Комитеты Федерации футбола Украины назначили официальных лиц на матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2018/2019.

6 тур

24.08.2018

Олимпик – Шахтер. Киев. Стадион Динамо им. Лобановского. 19.00. Арбитр – Кутаков Д. (Киевская обл.)

25.08.2018

Александрия – Ворскла. Александрия. КСК "Ника. 17.00. Арбитр – Козыряцкий М. (Запорожье).

Черноморец – Динамо. Одесса. Стадион Черноморец. 19.30. Арбитр – Абдула А. (Харьков).

26.08.2018

Мариуполь – Львов. Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойка. 19.30. Арбитр – Шурман Д. (Киевская обл.).

Карпаты – Арсенал-Киев. Львов. Стадион Украины. 19.30. Арбитр – Копиевский В. (Кропивницкий).

Заря – Десна. Запорожье. Славутич-Арена. 19.30. Арбитр – Арановський Е.А. (Киев).

Интересно, что вне списка оказались Юрий Можаровский и Константин Труханов.

СМИ подозревали, что Можаровский отстранили от работы из-за судейства на матче Динамо - Шахтер, в рамках третьего тура УПЛ.

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А Константин Труханов был отстранен на 4 матча за некачественное судейство в матче за Суперкубок между Динамо и Шахтером. По крайней мере, так утверждал директор телеканала Футбол Александр Денисов. А потом появилась информация, что арбитр Труханов – кум вице-президента Динамо Красникова.

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