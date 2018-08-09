Можаровський не отримав призначення на матч 4 туру УПЛ: ЗМІ підозрюють відсторонення арбітра після матчу Динамо – Шахтар

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 4 туру. УПЛ. У списках не знайшлося місця львів'янину Юрію Можаровському.

Арбітр Юрій Можаровський не працюватиме на поєдинках 4 туру УПЛ 2018/19. У списках, який опублікував офіційний сайт ФФУ, прізвище Можаровського відсутнє.

Таким чином львівський рефері не працюватиме у 4 турі Прем'єр-ліги ні в ролі асистента арбітра, ні як головний суддя, ні в молодіжних чемпіонатах чи в Першій або в Другій лізі. Нагадаємо, Можаровський у 3 турі УПЛ обслуговував матч Динамо – Шахтар, після чого був розкритикований журналістами та експертами телеканалу "Футбол", а також Шахтарем.

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Раніше після матчу за Суперкубок України арбітр того матчу Костянтин Труханов був відсторонений на 4 матчі без пояснення причин. ЗМІ, зокрема Dynamo.kiev.ua, вже підозрюють, що подібна доля спіткала і Можаровського.