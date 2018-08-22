Можаровський та Труханов знову не отримали суддівських призначень на черговий тур УПЛ

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.

6 тур

24.08.2018

Олімпік – Шахтар. Київ. Стадіон Динамо ім. В.Лобановського. 19.00. Арбітр – Кутаков Д. (Київська обл.)

25.08.2018

Олександрія – Ворскла. Олександрія. КСК "Ніка. 17.00. Арбітр – Козиряцький М. (Запоріжжя).

Чорноморець – Динамо. Одеса. Стадіон Чорноморець. 19.30. Арбітр – Абдула А. (Харків).

26.08.2018

Маріуполь – Львів. Маріуполь. Стадіон ім. В.С.Бойка. 19.30. Арбітр – Шурман Д. (Київська обл.).

Карпати – Арсенал-Київ. Львів. Стадіон Україна. 19.30. Арбітр – Копієвський В. (Кропивницький).

Зоря – Десна. Запоріжжя. Славутич-Арена. 19.30. Арбітр – Арановський Є.А. (Київ).

Цікаво, що поза списком опинились Юрій Можаровський та Костянтин Труханов.

ЗМІ підозрювали, що Можаровського відсторонили від роботи через суддівство на матчі Динамо – Шахтар, в рамках третього туру УПЛ.

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А Костянтин Труханов був відсторонений на 4 матчі за неякісне суддівство в матчі за Суперкубок між Динамо та Шахтарем. Принаймні, так стверджував директор телеканалу Футбол Олександр Денисов. А згодом з'явилась інформація, що арбітр Труханов – кум віце-президента Динамо Краснікова.

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