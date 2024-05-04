В субботу 35-й тур чемпионата Италии продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 35-й тур

Монца – Лацио – 2:2

Голы: Джурич, 75, 90+2 – Иммобиле, 11, Весино, 83

Сассуоло – Интер – начало матча в 21:45

Болонья снова не смогла потеснить Ювентус с третьего места, расписав четвертую ничью за пять матчей

В первом матче субботы Монца принимала Лацио. Римляне продолжали вести отчаянную борьбу за Лигу чемпионов, поэтому победа в этом поединке была нужна кровь из носу. И "орлы" довольно быстро начали реализовывать свой план – Иммобиле уже на 11-й минуте сыграл на добивании после сейва кипера и Лацио повел в счете.

Монца имела неплохие шансы отыграться, но затянула этот процесс до середины второго тайма: Пессина замкнул прострел с правого фланга, голкипер отбил, но первым на добивании был Джурич. Вскоре Весино снова вывел римлян вперед, но неугомонный Джурич уже в добавленное время оформил дубль, спасши для хозяев ничью. Как следствие, Лацио набрал 56 очков и остался седьмым, Монца с 45-ю баллами одиннадцатая.

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