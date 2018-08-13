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Арбітр Труханов – кум віце-президента Динамо Краснікова, – телеканал Футбол

09:54 858 Читать на русском
Арбітр Труханов – кум віце-президента Динамо Краснікова, – телеканал Футбол
Костянтин Труханов / фото із соцмереж

Журналісти телеканалу Футбол повідомили про цікавий зв'язок між арбітром Костянтином Трухановим та віце-президентом Динамо Євгеном Красніковим.

В ефірі програми Великий футбол показали сюжет про новоспеченого віце-президента Динамо Євгена Краснікова, в якому журналісти розповіли, що рефері УПЛ Труханов – кум Краснікова.

Ступар: Труханов "начудив" у матчі Шахтар – Динамо

До слова, Труханов через помилки при суддівстві у матчі за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо був відсторонений від обслуговування матчів.

Окрім цього, Труханов писав рапорт матчу Шахтар – Динамо протягом двох днів, а за регламентом арбітр повинен подати рапорт не пізніше, ніж за 24 години після закінчення поєдинку.

Зазначимо, Красніков нещодавно став віце-президентом Динамо з питань трансферної політики клубу.

Теги
Євген Красніков Футбол 1 Костянтин Труханов
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